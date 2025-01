Lecco. Cresce (di poco) la popolazione residente, i dati del 2024

Rispetto al 2023 la popolazione in città è cresciuta di 89 unità

Il rione più abitato, dopo il centro, si conferma Castello

LECCO – Cresce, seppur di poco, la popolazione residente in città nel 2024. Al 31 dicembre il totale dei residenti è 47.742, inclusi i senza fissa dimora che vivono nel territorio comunale (che, per legge, i Comuni sono tenuti a registrare nell’anagrafe della popolazione residente, ndr). Nel 2023 il totale della popolazione residente era 47.653, dunque l’aumento è di 89 unità.

La popolazione italiana è di 42.196 unità, 5.546 gli stranieri, sempre al 31 dicembre 2024. Sono le femmine ad essere le più numerose, 24.710 unità contro 23.032 maschi. Per quanto riguarda le fasce di età, i minori (0-17 anni) sono 6.704, pari al 14,04%, 28.164 gli adulti (18-64 anni), pari al 58,99% e 12.877 gli anziani (over 65), pari al 26,97%.

Passando ai residenti per rione, la zona di Lecco più popolata si conferma quella del centro, con 6.591 residenti, seguita da Castello, 5.291 e Santo Stefano, 5.225. Il rione meno popolato invece è quello di Bonacina, 1.109 residenti, ultimo dopo Laorca, 1.436 e Chiuso, 1.777. Di seguito i dati degli altri rioni: Olate 2.361, San Giovanni 3.482, Acquate 3.762, Germanedo 4.052, Rancio 2.035, Belledo 2.611, Maggianico 3.085, Caleotto 2.044, Pescarenico 2.810.

Sono invece circa 24 mila i nuclei famigliari residenti in città, di cui un terzo (8 mila, più o meno) con un solo componente. Interessante la distribuzione delle famiglie mononucleari nei quartieri per età. Il ‘gap’ più netto si rileva in centro città dove le famiglie con un solo componente di età compresa tra i 18 e i 64 anni sono il 20,78%, mentre il 15,94% è over 65. Segue Santo Stefano, dove invece la maggior parte delle famiglie mononucleari, il 15,64%, è over 65 e poco più del 10% di età compresa tra i 18 e i 64 anni. Di seguito la tabella con i dati (clicca nella didascalica per ingrandire).