Lecco: i volontari di Abio a sostegno dei bambini in ospedale

I volontari saranno presenti in Piazza XX settembre nella giornata di sabato 28 settembre

Il ricavato sarà destinato dalle Associazioni ABIO all’organizzazione di nuovi corsi di formazione per i volontari

LECCO – In occasione della 20esima Giornata Nazionale Abio, un evento di grande importanza per sensibilizzare l’opinione pubblica sul supporto ai bambini in ospedale, i volontari di Abio Lecco saranno presenti sabato 28 settembre in Piazza XX settembre e presso l’Ospedale Manzoni.

L’iniziativa non solo mira a far conoscere il lavoro svolto dai volontari, ma offre anche un gesto di solidarietà: chi visiterà il loro stand potrà contribuire all’importante causa ricevendo in cambio un delizioso cestino di pere, offerto a fronte di una donazione di 10 euro. Un’opportunità per sostenere i più piccoli e diffondere un messaggio di speranza e comunità.

La Giornata Nazionale Abio è un’occasione unica che si attende con entusiasmo ogni anno per celebrare l’#orgoglioABIO e condividere la storia dell’Associazione. Una storia che testimonia un volontariato altamente qualificato, sempre al fianco dei bambini in ospedale e delle loro famiglie, presente in 200 reparti pediatrici in tutta Italia.

Sarà possibile sostenerli con un’offerta di 10 euro, ricevendo in cambio un delizioso cestino di pere, simbolo della Giornata. Il ricavato sarà destinato dalle Associazioni ABIO all’organizzazione di nuovi corsi di formazione per i volontari, affinché possano continuare a offrire un prezioso servizio in ospedale.

Ogni contributo sarà fondamentale per sostenere i progetti di ABIO a favore dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie in ospedale.