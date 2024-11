Lecco. La primaria “Pietro Scola” è pronta ad aprire le sue porte

Appuntamento sabato 9 novembre

La preside Frizzi: “Vogliamo suscitare la voglia di conoscere”

LECCO – Si terrà sabato 9 novembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17, l’open day della scuola primaria “Pietro Scola” di Lecco, un’occasione unica per scoprire il metodo e l’offerta educativa della scuola. L’evento offrirà un percorso attraverso nove aule tematiche, dove sarà possibile sperimentare in prima persona le proposte didattiche della Pietro Scola.

I visitatori potranno esplorare due aule di inglese, con uno spettacolo di burattini e una sala da tè, dove i bambini mostreranno le competenze linguistiche acquisite. Quest’anno, infatti, l’inglese è protagonista di un progetto di potenziamento per stimolare l’apprendimento sin dalla prima elementare. L’itinerario prosegue con l’aula scientifica, dove verranno presentate attività sulla semina e la cura del pollaio, e con l’aula di geometria, dedicata alla scoperta delle cupole geodetiche.

Un laboratorio di aritmetica mostrerà invece come, attraverso giochi di calcolo orale, i bambini sviluppino competenze matematiche in modo naturale e divertente. Tra i progetti speciali dell’anno spicca l’aula di giornalismo, ispirata all’incontro con il giornalista Luigi Garlando e all’intervista che i bambini gli hanno rivolto, e l’aula di storia, con un racconto speciale sulla fondazione di Roma. Inoltre, sarà possibile visitare la palestra, l’aula di musica e tutti gli altri spazi dedicati alla crescita degli studenti.

La coordinatrice Marta Frizzi ha spiegato così la filosofia educativa della scuola: “Il desiderio è quello di dare ai bambini accesso a un mondo che sia sentito come sensato, grande, bello e meritevole di essere conosciuto. Come possiamo farlo? Attraverso una didattica che li coinvolga e li metta al lavoro, rispettando il ritmo di crescita di ciascun bambino. Questo avviene grazie al rapporto con le insegnanti, guide e compagne di avventura. Il nostro obiettivo è che il bambino viva la scuola come un ambiente familiare fatto di affetti certi. Solo con un rapporto solido con la maestra può nascere quello stimolo fondamentale che cerchiamo di suscitare, la voglia di conoscere. Per noi è essenziale che il pensiero del bambino cresca in armonia con lui, e per questo le esperienze scolastiche si ancorano a ciò che vive insieme ai compagni. Ad esempio, le prime parole scritte in prima elementare sono legate ai primi giorni di scuola vissuti con i compagni e da quel momento non le dimenticherà più. La famiglia è parte integrante del percorso educativo, e nel nostro open day potrete vedere anche come lavoriamo insieme per il bene di ogni bambino”.

Intorno alle 12 e alle 16.30 la coordinatrice dedicherà un momento specifico per illustrare l’offerta formativa della scuola ai genitori.