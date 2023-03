Lecco. Le modifiche alla viabilità della settimana (dal 6 marzo)

I cantieri stradali e le modifiche alla viabilità dei prossimi giorni a Lecco

LECCO – Dal Comune di Lecco comunicano le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana:

via RISORGIMENTO, parziale restringimento per lavori di riparazione alla tubazione dell’acqua il 10 marzo;

via BALICCO, tratto compreso dal civico 11 al 25, istituzione di divieto di circolazione per lavori di nuovo collegamento della fibra ottica dalle 7 alle 18 del 7 e 8 marzo;

via MOVEDO, tratto compreso tra il civico 4 e via Resegone, istituzione di divieto di circolazione per lavori di rinnovo dell’allacciamento alla rete fognaria dalle 8:30 alle 17:30 dell’8 e 9 marzo;

via GRAMSCI, tratto all’altezza del civico 24, istituzione di divieto di transito veicolare per il posizionamento di un automezzo per getto massetti dalle 8 alle 12 dell’8 marzo;

via DELL’ARMONIA, via PONCHIELLI, via DONIZETTI, via ALLE FORNACI, via CIMAROSA, via PONCIONE, corso EMANUELE FILIBERTO, via MICHELANGELO e via ISOLA VILLATICO, parziali restringimenti della sede stradale per la posa del cavo telefonico dal 6 al 31 marzo.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371