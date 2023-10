Lecco: le modifiche alla viabilità settimana prossima: domenica la 35^ sgambata

Domenica si correrà la 35^ sgambata Maggianico – Camposecco – Maggianico

Anche altre vie sono interessate a modifiche viabilistiche settimana prossima

LECCO – Tra le modifiche alla viabilità della prossima settimana, è da segnalare in maniera particolare quelle previste per domenica 5 novembre, determinate dall’evento sportivo “35^ Sgambata Maggianico – Camposecco – Maggianico” organizzata dall’associazione Proletari Escursionisti – APE di Lecco.

La manifestazione interesserà via san Rocco, via Paisiello, via Alle Fornaci (tratto tra via Paisiello e via Donizetti), via Donizetti e dei sentieri di montagna sino alla località Camposecco, via Pergolesi, via Mascagni, via Alla Fonte, via san Rocco, con partenza e arrivo presso l’oratorio di via Zelioli.

Per lo svolgimento in sicurezza dell’evento, verrà istituito il divieto di transito veicolare nelle vie interessate dalle 9 alle 11 di domenica 5 novembre, limitatamente nel tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti. Per maggiori informazioni è possibile consultare l’ordinanza viabilistica completa a questo collegamento.

Ecco le altre modifiche alla viabilità della prossima settimana:

via CELLINI, divieto di circolazione veicolare per lavori di ripristino della pavimentazione in asfalto dalle 8 alle 17:30 il 3 novembre;

via DON LUIGI MONZA, sospensione del doppio senso di circolazione nel tratto da corso Monte san Gabriele a via Valsecchi, senso unico di marcia in direzione via Valsecchi, limite massimo di velocità a 30 km/h e divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati da segnaletica verticale, per lavori di riasfaltatura della pavimentazione stradale dalle 8:30 alle 18 il 2 novembre;

via PARINI, all’altezza dell’intersezione con via Col di Lana, divieto di svolta a sinistra per chi proviene da via Turati e via Col di Lana in direzione via Palestro per intervento di riparazione di una perdita idrica dalle 19 del 3 novembre alle 6 del 4 novembre;

lungo LARIO PIAVE, tratto all’altezza del civico 6, parziale restringimento della sede stradale per lavori di scavi di saggio per un progetto di bonifica dal 30 ottobre al 3 novembre;

via MOVEDO, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione alla rete del gas il 30 e il 31 ottobre;

via SAN FILIPPO NERI, tratto dall’intersezione con via don Bosco sino a fine via, parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per lavori di ripristino della pavimentazione stradale il 2 e il 3 novembre;

via UGO FOSCOLO, tratto all’altezza del civico 18, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione alla rete idrica il 30 e il 31 ottobre;

via DELL’ISOLA, parziale restringimento della sede stradale per intervento di riparazione di un’infiltrazione idrica dal 30 ottobre al 5 novembre;

corso CARLO ALBERTO, tratto all’altezza del civico 114, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione di una perdita idrica il 31 ottobre;

via FORNACI, all’altezza dell’intersezione con corso Carlo Alberto, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione di una perdita idrica il 31 ottobre;

via FIANDRA, parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per scavi di saggio del teleriscaldamento dalle 20 alle 6 nelle notti tra il 29 e 30 ottobre e 30 e 31 ottobre e in giornata dal 2 al 9 novembre;

via DON FERRANTE, parziale restringimento della sede stradale per lavori di asfaltatura il 3 novembre.