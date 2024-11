Lecco, si accendono le luci dell’albero di Natale in piazza Mazzini

Il cedro è stato allestito da Ltm, con il contributo del Comune di Lecco

Tanti i lecchesi assiepati in piazza per assistere all’accensione dell’albero, in piazza da oltre 150 anni

LECCO – Brillano le luci del grande albero di Natale in Piazza Mazzini acceso questa sera, sabato 30 novembre, alla presenza di tanti cittadini che non hanno voluto mancare ad un momento diventato oramai simbolico del periodo festivo in città.

Lo storico cedro che campeggia da oltre 150 anni in Piazza Mazzini, alto 18 metri, è stato addobbato grazie a LTM (Lecchese Turismo Manifestazioni) da ben 8 chilometri di luminarie, accese intorno alle 18.30 tra la meraviglia dei tanti presenti.

Alla cerimonia di accensione erano presenti Giuseppe Fusi, presidente di Ltm e la vicesindaco di Lecco Simona Piazza. “Grazie agli amici di Ltm sempre impegnati nella promozione di tante iniziative culturali e ricreative – ha detto Piazza, in rappresentanza della Giunta comunale -. Il Natale è un appuntamento immancabile, l’accensione del nostro albero si ripete ormai da tre anni. Ogni anno valorizziamo un albero vivo e illuminiamo la speranza che tutti noi vogliamo dare ai cittadini. Sono messaggi di vita”.

Quindi il conto alla rovescia, scandito con emozione dai più piccoli, e poi l’attesa accensione dell’albero, accolta con un grande applauso.

Il momento è stato allietato dalla musica dei Picet del Grenta e della Filarmonica Verdi di San Giovanni, presente anche il prevosto di Lecco Don Bortolo Uberti per la consueta benedizione: “Per l’albero di Natale si sceglie una pianta sempreverde, un simbolo di speranza, perchè anche nei momenti freddi e difficili mantiene la vita. Questo albero è un Cedro del Libano e ci fa pensare al Medioriente e a tutti i popoli segnati dalle guerre, vorremmo che questo albero sia augurio di pace per tutta l’umanità”.