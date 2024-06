Lecco. Venerdì sera concerto tributo ai Pooh, attenzione alla viabilità

In piazza Garibaldi suona la band Goodbye Pooh, concerto promosso da Inprimalinea Onlus

Diversi divieti e modifiche alla viabilità dalle 20.30 di venerdì

LECCO – Tutto pronto per il tributo di Lecco ai Pooh. Venerdì 7 giugno, infatti, alle 21 in Piazza Garibaldi si esibiranno i Goodbye Pooh, la tribute band ufficiale del celebre gruppo pop italiano. Il concerto è promosso da Inprimalinea Onlus in collaborazione con il Comune di Lecco e in favore del Dipartimento Oncologico dell’Ospedale Manzoni di Lecco.

Per l’occasione sono state disposte modifiche alla viabilità e diversi divieti in città a partire dalle 20:30 fino alle 24. In particolare, è istituito il divieto di transito per i titolari di pass Ztl/Apu in piazza Garibaldi, via Cavour, da via Cairoli a piazza Garibaldi, via Sauro, da piazza Affari a piazza Garibaldi, e via Roma, da piazza XX Settembre a via Cattaneo, l’obbligo di svolta a destra in via Cairoli in direzione via Cavour, piazza Diaz e l’obbligo di svolta a sinistra in via Mascari in direzione via Cavour, Piazza Diaz. Dalle 19 alle 24 di venerdì 7 giugno è inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Garibaldi, via Cavour, via Sauro, da piazza Affari a piazza Garibaldi e via Roma, da piazza XX Settembre a via Cattaneo. A questo collegamento il provvedimento viabilistico completo.

In caso di mal tempo l’evento sarà spostato a venerdì 14 giugno.