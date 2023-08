Lierna, martedì entra in funzione il distributore automatico di sacchi per la differenziata

Verranno erogati sacchi viola e sacchi per l’umido

Il sindaco: “Un ringraziamento a Sliea e ai cittadini per la loro collaborazione”

LIERNA – Entrerà in funzione domani pomeriggio, martedì, il distributore automatico di sacchi, sia viola per la plastica, che quelli del l’umido.

Per l’erogazione servirà la tessera sanitaria da inserire nell’apposita fessura necessaria per il riconoscimento, quindi, scegliendo la tipologia di sacco, il distributore ne erogerà un rotolo.

“E’ il primo distributore che installiamo a Lierna – spiega il sindaco Silvano Stefanoni – Sarà un ottimo servizio per tutti i cittadini, ma a questo, aggiungeremo qualcosa in più che fino a domani non voglio svelare, ma sono sicuro che sarà una gradita sorpresa per tutti. Va da sè che questo è un servizio ottimale e una comodità per tutti i residenti”.

Il distributore, che verrà inaugurato domani, dalle 16 alle 18, alla presenza del personale di Silea con un punto informativo, verrà posto in via Parodi, 45, vicino alla chiesa, di fronte alle scuole.

“Siamo un Comune capace di effetuare l’83% di raccolta differenziata – aggiunge il sindaco – possiamo definirci un Comune virtuoso e di questo ne sono orgologlioso e ringrazio tutti i liernesi per la sensibilità e la collaborazione, così come un ringraziamento va a Silea per il supporto e la disponibilità. Dopo l’installazione della casetta ecologica per i non residenti, introduciamo anche il distributore di sacchi a chiusura del ciclo di sostenibilità del riciclo sul territorio”.