‘Life support, la nave di Emergency’, inaugurata la mostra in Comune

La mostra sarà visitabile fino al 22 giugno presso il cortile del Comune

Gli scatti raccontano le missioni di Emergency per salvare le vite in mare

LECCO – Un’occasione per conoscere da vicino l’attività di una nave Search and Rescue e le missioni della Life Support, la nave di Emergency. Questo il senso della mostra inaugurata ieri, mercoledì, in Comune a Lecco e che sarà visitabile fino al 22 giugno compreso presso il cortile del palazzo municipale.

L’iniziativa è stata realizzata da Emergency Gruppo di Lecco e Merate in collaborazione con il Comune di Lecco in occasione della Giornata mondiale del rifugiato. Attraverso le immagini scattate dai fotografi che hanno preso parte alle missioni della Life Support sarà possibile avvicinarsi all’attività e all’impegno dello staff e anche alle storie dei naufraghi soccorsi. Inoltre grazie alla realtà virtuale sarà possibile vivere un’esperienza immersiva.