Maltempo sul lecchese, Regione: “Attenzione massima”

L’assessore Comazzi: “Stanziati 2 milioni contro il dissesto idrogeologico”

In serata il Sottosegretario Mauro Piazza visiterà i luoghi maggiormente colpiti dal maltempo

LECCO – “Sul maltempo che ha colpito il territorio di Lecco in queste ore l’attenzione di Regione Lombardia è costante: stiamo monitorando le aree colpite per avere una stima accurata dei danni e delle principali criticità, in modo da avere un quadro esaustivo della situazione”. Lo ha dichiarato Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia.

“A luglio – prosegue – abbiamo stanziato oltre 2 milioni di euro per la prevenzione del dissesto idrogeologico nel Lecchese; si tratta di risorse importanti per la realizzazione di opere di messa in sicurezza del territorio. La difesa del suolo è un obiettivo strategico per Regione Lombardia. Negli ultimi cinque anni, infatti, le risorse investite in questo ambito ammontano a circa 1 miliardo di euro. Siamo vicini alle comunità che in queste ore vivono situazioni di disagio”.

Sulla situazione maltempo nel Lecchese è intervenuto anche il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza. “Il maltempo che ha colpito nelle ultime ore il Lecchese e la Brianza – commenta – evidenzia l’enorme importanza sociale ed economica del problema del rischio idrogeologico. Il confronto con l’assessore Comazzi è stato fondamentale e l’obiettivo è quello di valutare e approfondire la stima dei danni del nostro territorio, con particolare attenzione alle aree più colpite, tra cui in particolare Molteno”.

“Visiterò questi luoghi in serata – continua – per prendere contezza dal vivo delle criticità presenti. Regione Lombardia ha sempre dimostrato grande attenzione a questo tema e le risorse economiche messe a disposizione nei mesi scorsi ne sono la dimostrazione. Ringrazio, quindi, in particolare l’assessore Comazzi per lo sforzo dimostrato, mettendo a disposizione importanti risorse nel lecchese per la messa in sicurezza del territorio con l’obiettivo di minimizzare i rischi idrogeologici” .