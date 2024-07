Manutenzioni stradali, la Provincia stanzia oltre 115 mila di euro

L’importo servirà per coprire gli interventi di prima necessità – opere edili nell’area sud del Lecchese

Si tratterà di lavori legati alla manutenzione ordinaria delle strade

LECCO – Oltre 115 mila euro l’importo netto che interesserà i lavori di manutenzioni stradali di prima necessità – opere edili concernenti l’area sud del territorio provinciale stanziati dalla Provincia di Lecco per il 2024.

L’intervento si sviluppa lungo le strade provinciali dei Circondari 1 Lecco, 2 Merate, 3 Oggiono, 4 Casatenovo e 7 Valle San Martino, mentre lo scorso 26 giugno sono stati affidati gli stessi lavori per l’area nord, Circondari 5 e 6, per l’importo netto contrattuale di 114.528,43 euro (oltre Iva).

Gli interventi di prima necessità riguardano la manutenzione del patrimonio stradale e, compatibilmente con le limitate risorse economiche disponibili, si prefiggono lo scopo di poter disporre di un’impresa attrezzata per compiere piccole operazioni di manutenzione ordinaria che comprende sostanzialmente i seguenti interventi:

Manutenzione periodica conservativa

Interventi che, puntualmente, necessitano di essere effettuati per mantenere in condizioni d’efficienza la rete stradale:

Ripresa del manto d’usura della pavimentazione bituminosa

Ripristino della quota ottimale delle banchine non bitumate

Pulizia e spurgo dei presidi per lo smaltimento delle acque meteoriche

Ripristino rinnovazione dell’arredo della rete stradale (cippi, marginatori, tabelle denominazione)

Manutenzione saltuaria ricostruttiva

Interventi che rendano necessario un intervento tempestivo e urgente per il ripristino anche strutturale di ammaloramenti del corpo stradale o sue pertinenze che possano compromettere la durata futura del bene:

Ripristini della pavimentazione mediante ricariche con conglomerati bituminosi

Riprese della pavimentazione mediante fresatura e successivi ripristini bituminosi

Risanamenti del corpo stradale con esecuzione di cassonetti di risanamento dalla massicciata

Apertura di fossi e cunette di scolo

Adeguamento e messa in quota di protezioni marginali (guardrail)

Riparazione e realizzazione piccoli manufatti

Eliminazione situazioni di pericolo

Interventi, effettuati anche in situazioni di emergenza, per la messa in sicurezza del transito veicolare o, all’occorrenza, per la chiusura completa della circolazione.

Ripristini di danni causati da terzi

Interventi urgenti, resi necessari per la riparazione di manufatti o infrastrutture danneggiate da veicoli in fuoriuscita dalla sede stradale.

I lavori dovranno essere eseguiti per la durata di 365 giorni dal verbale di consegna lavori.