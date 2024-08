Nasce la birra della Camminata Manzoniana con tre etichette speciali

Tre birre da collezione ispirate ai protagonisti e ai luoghi de “I Promessi Sposi”

La Camminata è in programma per domenica 6 ottobre

LECCO – La Camminata Manzoniana 2024 si preannuncia ancora più speciale grazie all’introduzione di una novità: la birra ufficiale dell’evento, realizzata in collaborazione con il birrificio locale Herba Monstrum. Ltm Lecchese Turismo Manifestazioni ha voluto impreziosire l’edizione di quest’anno con tre lattine da collezione, ognuna con un’etichetta d’autore ispirata ai personaggi e ai luoghi de “I Promessi Sposi”. Le lattine raffigureranno Don Rodrigo, Renzo e Lucia, e il suggestivo panorama del Resegone con Pescarenico, regalando un tocco artistico alla celebre camminata.

Questa iniziativa rappresenta un modo per unire la tradizione letteraria di Alessandro Manzoni alla passione per i prodotti locali, creando una connessione tra il passato e il presente attraverso un simbolo come la birra artigianale. Una delle tre lattine sarà inclusa nel pacco gara riservato ai partecipanti maggiorenni, rendendo l’esperienza ancora più speciale.

L’appuntamento è fissato per domenica 6 ottobre, quando i partecipanti potranno scegliere tra tre percorsi con differenti lunghezze, immersi nei luoghi che hanno ispirato Manzoni. Lungo il tragitto, saranno proposte rappresentazioni teatrali delle scene più evocative del celebre romanzo, rendendo omaggio ai personaggi e ai luoghi simbolici della storia.

La Camminata Manzoniana, che lo scorso anno ha visto la partecipazione di 4mila persone, quest’anno giunge alla sua 51^ edizione.