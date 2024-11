Nibionno: iniziati i lavori per la riduzione delle perdite idriche in via Conciliazione

I lavori termineranno indicativamente entro la fine del 2024

Con circa 170 mila euro dal PNRR verranno sostituiti 250 metri di reti ammalorate

NIBIONNO – Sono iniziate durante la seconda settimana di novembre le opere di Lario Reti Holding per la sostituzione di alcuni tratti di rete acquedottistica nel comune di Nibionno, in via Conciliazione.

Il progetto prevede la posa di circa 250 metri tubazioni in PEAD (un polimero plastico ad alta densità con forze intermolecolari elevate e maggiore rigidezza) in sostituzione di alcuni tratti di rete ammalorati, oltre che l’inserimento di saracinesche di sezionamento della rete e l’introduzione di passacavi, per garantire l’alimentazione elettrica di alcuni organi idraulici.

I lavori, dal valore di circa 170 mila euro sono interamente finanziati dal PNRR; termineranno indicativamente entro la fine del 2024 e saranno realizzati nel rispetto dei caratteri morfologici ambientali: tutte le sistemazioni di ripristino sono previste in assoluto rispetto dei luoghi, mantenendo la continuità della trama esistente.