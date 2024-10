OrientaLamente, istruzioni per orientarsi: al via l’edizione 2024

La rassegna, in programma dall’11 al 19 ottobre, è finalizzata a presentare l’offerta formativa

Parteciperanno circa 3.000 studenti degli istituti comprensivi della provincia di Lecco

LECCO – Sabato 12 ottobre alle 11 al Palataurus di Lecco si terrà l’inaugurazione della 14^ edizione della rassegna OrientaLamente – Istruzioni per orientarsi, organizzata dalla Provincia di Lecco in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco e l’Istituto scolastico Lecco 1 Falcone e Borsellino, scuola capofila per l’orientamento.

La rassegna, in programma dall’11 al 19 ottobre, è finalizzata a presentare l’offerta formativa per le classi terze delle scuole secondarie di primo grado del territorio lecchese e vedrà la partecipazione di circa 3.000 studenti degli istituti comprensivi della provincia di Lecco. La prima giornata vedrà protagonisti anche 22 studenti in Pcto del percorso turistico sportivo dell’Enaip di Lecco, oltre a 50 docenti degli istituti di secondo grado della provincia di Lecco presenti nelle 15 aree orientative e 30 docenti dei Cfp che allestiranno 27 laboratori didattico/formativi.

Sabato 12 e sabato 19 ottobre dalle 14 alle 16 la rassegna sarà aperta anche ai genitori, che potranno visitare gli spazi espositivi suddivisi per le differenti aree tematiche di cui si compone l’offerta formativa provinciale e i laboratori didattici, dove gli studenti e i loro genitori entreranno in contatto con i rappresentanti dei centri di formazione professionale, degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei della provincia di Lecco.

Anche in questa edizione è stato dato ampio spazio al mondo del lavoro, grazie all’allestimento di tre stand dove i visitatori potranno avvicinarsi al mondo professionale, industriale e artigianale del sistema produttivo del territorio lecchese, ascoltare i rappresentanti del mondo delle imprese e interagire con loro per conoscere il sistema economico della provincia e le figure professionali più richieste.

All’interno della rassegna è stato creato uno sportello lavoro informativo, gestito dal Centro per l’impiego della Provincia di Lecco, compreso il Servizio Collocamento disabili e fasce deboli, dove sarà possibile avere informazioni sul mercato del lavoro lecchese e sui servizi attivi. Durante la rassegna gli studenti potranno trovare materiale informativo relativo al Sistema Museale della Provincia di Lecco.

Abbinati alla rassegna tornano anche quest’anno I giovedì della rassegna itineranti, 5 appuntamenti dalle 20 alle 22 dedicati ai genitori e agli studenti sui temi dell’orientamento, che si terranno sul territorio provinciale nelle seguenti date e sedi:

17 ottobre: Palataurus, via Brodolini 35, Lecco

24 ottobre: Aula Magna Istituto Marco Polo, via La Madoneta 3, Colico

7 novembre: Comunità Montana Valsassina, via Fornace Merlo 2, Barzio

14 novembre: Aula Magna Istituto Viganò, via dei Lodovichi 2, Merate

21 novembre: Palabachelet, via Bachelet 15/F, Oggiono

“Questa iniziativa è fondamentale per la formazione degli studenti e per la crescita e il consolidamento del tessuto produttivo del nostro territorio – commenta la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann -. Su questi temi l’impegno della Provincia è sempre massimo, con la collaborazione dei partner pubblici e privati, per essere al fianco delle famiglie nella delicata fase di scelta del futuro scolastico dei giovani. A questo proposito vorrei ringraziare l’ex Consigliere Carlo Malugani, che in questi anni si è prodigato con impegno e concretezza per promuovere numerose attività sull’orientamento scolastico, che hanno sempre riscosso un grande successo di partecipazione. E un ringraziamento all’Ufficio scolastico provinciale, ai dirigenti scolastici, ai docenti e agli studenti in Pcto, che ancora una volta saranno impegnati per rispondere alle richieste e alle aspettative dei visitatori”.

LA LOCANDINA DELLA RASSEGNA