Politecnico. Ultimo laboratorio del percorso “Mfl – Stem Academy”

I cavi nel mondo e l’elettricità

“Accolti più di 100 bambini. È stato emozionante vedere i loro sguardi curiosi”

LECCO – Si è svolto il quinto e ultimo laboratorio intitolato “I cavi nel mondo e l’elettricità” presso la sede di Molteno di Mario Frigerio S.p.A. L’evento, diretto e organizzato dall’ing. Lucia Frigerio, Executive Vice-President dell’azienda, è stato suddiviso in tre parti con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei 108 alunni delle classi quinte dell’ICS Molteno (Scuola primaria di Garbagnate Monastero, Molteno, Rogeno, Sirone) sui temi legati all’elettricità in un’ottica di sostenibilità. L’evento è situato nell’ambito del progetto di divulgazione della cultura scientifica (Mfl-Stem Academy), sostenuto da Mario Frigerio S.p.A. e coordinato dal Polo territoriale di Lecco.

Nella prima parte del laboratorio, i bambini hanno esplorato il ruolo dell’elettricità, osservando da vicino la produzione dei cavi che trasportano la corrente elettrica nelle nostre case. La sessione si è conclusa con un esercizio pratico che simulava la cordatura dei fili di rame. Il secondo momento si è concentrato sui rischi legati all’elettricità, sui requisiti di un circuito elettrico, sulla differenza tra elettricità statica e dinamica e sulla definizione di materiali conduttori e isolanti. I bambini hanno avuto l’opportunità di verificare le conoscenze acquisite tramite un quiz interattivo. Infine, i giovani studenti hanno partecipato a un tour all’interno degli spazi operativi della Mario Frigerio S.p.A. per ottenere una panoramica del funzionamento di un’azienda produttrice di macchinari industriali. Attraverso i racconti e le dimostrazioni dei dipendenti, gli alunni hanno potuto seguire il percorso di produzione di un macchinario, dalla progettazione meccanica alla vendita, passando per l’automazione, fino alle tecnologie di Intelligenza Artificiale.

“Quest’anno abbiamo avuto l’onore di accogliere più di 100 bambini nella nostra sede di Molteno per la conclusione del secondo anno della Mfl Stem Academy. È stato emozionante vedere i loro sguardi curiosi, la loro sete di conoscenza e il loro spirito critico all’opera. Attraverso un percorso che includeva la costruzione di cavi, la distribuzione di energia, la creazione di circuiti elettrici e uno sguardo al funzionamento della nostra azienda, abbiamo guidato i bambini alla scoperta del mondo dell’elettricità – ha detto Lucia Frigerio -. Anche quest’anno, questo progetto mi riempie di soddisfazione e desidero ringraziare di cuore il Polo Territoriale di Lecco e l’Istituto Comprensivo di Molteno per la preziosa collaborazione che ha reso tutto questo possibile. Con questo evento, si conclude il secondo ciclo della Mfl Stem Academy, ma il nostro impegno per formare le generazioni di domani prosegue con rinnovata energia”.

“Il Polo territoriale di Lecco si riconferma leader nella divulgazione della cultura scientifica verso le nuove generazioni. Siamo onorati che anche quest’anno Mario Frigerio S.p.A. abbia contribuito al successo del percorso Mfl Stem Academy – continua Manuela Grecchi, Prorettore del Polo territoriale di Lecco -. Ringrazio l’ing. Lucia Frigerio e tutti i docenti che hanno collaborato al progetto con l’obiettivo di promuovere le materie Stem. Queste discipline rappresentano un insieme fondamentale di competenze per comprendere i numerosi meccanismi alla base della vita civica e sociale, sviluppando nei bambini un pensiero logico e la capacità di risolvere problemi, facendo leva sulla loro innata curiosità e creatività”.