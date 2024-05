Proseguono i lavori per il nuovo oratorio: “Tempistiche rispettate”

Il punto sul cantiere che, secondo le previsioni, terminerà entro il 2024

Quasi completata la struttura del nuovo oratorio, in corso la realizzazione dell’impiantistica. Dopo l’estate si passerà all’area verde

LECCO – La piantumazione della ‘vigna del prevosto’ avvenuta ieri, lunedì, è stata occasione per fare un breve punto sui lavori del nuovo oratorio San Luigi: un progetto importante, da 4,5 milioni di euro, rivolto ai ragazzi della comunità e alle loro nuove esigenze.

Il cantiere procede nel rispetto delle tempistiche: “La parte strutturale del nuovo oratorio è quasi completata e si stanno realizzando gli impianti – ha fatto sapere Mons. Milani, prevosto di Lecco – entro l’estate contiamo di terminare questi due ‘capitoli’ e di iniziare l’intervento sulla parte esterna, dunque i parcheggi, l’area verde, la vigna e i campi da gioco”.

Proprio l’area verde sarà particolarmente valorizzata, come aveva spiegato il progettista, l’architetto lecchese Giorgio Melesi, che sta seguendo i lavori.

L’edificio che ospiterà l’oratorio sarà attorniato da una zona completamente verde, che farà da filtro tra la città e la struttura interna. La porzione lungo via Parini si affaccerà su un’area parcheggio situata all’interno di un bosco, con un collegamento a condurre verso l’entrata. Dando le spalle a via Parini, a sinistra dell’oratorio ci sarà il campo sportivo e a destra una vigna, due filari da venti metri, da cui nascerà il “vino del prevosto”. Sempre in zona del vitigno, una gradinata che raggiunge la struttura dell’oratorio. I due capannoni storici saranno mantenuti: uno conterrà attrezzature per il campo sportivo, l’altro sarà adibito a deposito, mentre i restanti verranno demoliti”.

La fine dei lavori è prevista entro il 2024, l’obiettivo e l’auspicio è naturalmente quello di rispettare il cronoprogramma. Nel frattempo, per sondare le esigenze delle giovani generazioni, chiamate a vivere (e a fare vivere) il nuovo oratorio, la Comunità Pastorale Madonna del Rosario, Fondazione Cariplo e ‘Generazioni in Piazza’, oltre che all’Istituto Toniolo, hanno avviato un’indagine per capire chi sono i giovani lecchesi: “Adesso è il momento di coinvolgere le persone, di far crescere la voglia e il desiderio verso questo nuovo spazio, che guarda avanti, al futuro, alla Lecco che verrà” aveva spiegato il prevosto.