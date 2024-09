PTG: fucus sulla valle del Gerenzone. Officina Gerenzone invita a partecipare

Appuntamento per martedì 1° ottobre, dalle 17 alle 20

“Momento importante per noi, ma ancor di più per chi dovrà disegnare e indirizzare il futuro della Città di Lecco”

LECCO – Con l’obiettivo di coinvolgere la comunità nella stesura della Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT), il Comune di Lecco prosegue con gli incontri della serie “La città che dialoga”. La prossima tappa, in programma il 1° ottobre, sarà dedicata alla Valle del Gerenzone, un’area che, con il suo ricco passato industriale e le sue risorse naturali, rappresenta un tassello importante per il futuro della città.

L’associazione Officina Gerenzone ha lanciato un appello a tutti i cittadini che conoscono il territorio e le sue peculiarità o che semplicemente hanno delle idee da condividere per migliorare i rioni attraversati dal torrente Gerenzone. “Questo momento è importante per noi, ma ancor di più per chi dovrà disegnare e indirizzare il futuro della Città di Lecco”, sottolineano i promotori, invitando la comunità a partecipare attivamente.

L’evento si terrà dalle 17:00 alle 20:00 e sarà suddiviso in due momenti. Si partirà con una passeggiata lungo il fiume Gerenzone, con ritrovo alle 17:00 in Corso Monte Santo 22, nei pressi della Scuola Primaria A. Diaz. L’itinerario, guidato dai volontari di Officina Gerenzone Aps, condurrà i partecipanti fino al Ponte di Malavedo, offrendo l’opportunità di esplorare un territorio unico e suggestivo. Si raccomanda di indossare scarpe comode per la camminata.

Successivamente, presso il Salottone dell’Oratorio di San Giovanni, in via Don Antonio Invernizzi 4, si terrà un laboratorio di riflessione e discussione aperto a tutti. I temi al centro del dibattito saranno tre: le aree verdi, i servizi e la mobilità, e l’archeologia industriale. Un’occasione per confrontarsi direttamente con chi sta lavorando alla pianificazione urbanistica della città e con i rappresentanti dell’associazione, che porteranno le istanze e le idee raccolte tra i loro associati e i partecipanti.

Il PGT rappresenta infatti lo strumento principale con cui ogni comune definisce l’assetto del proprio territorio, stabilendo le linee guida per lo sviluppo urbanistico, edilizio, economico e sociale. La partecipazione attiva dei cittadini è dunque fondamentale per costruire un piano che tenga conto delle esigenze e delle visioni di chi vive quotidianamente il territorio.

Per chi non potrà essere presente fisicamente all’incontro, è possibile contribuire compilando un questionario online dove esprimere opinioni e suggerimenti. I risultati raccolti verranno condivisi durante la serata per garantire che ogni voce possa essere ascoltata.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi all’evento, si può consultare il sito web del Comune di Lecco o contattare l’Ufficio Urbanistica all’indirizzo email urbanistica@comune.lecco.it.