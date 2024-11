Quarto Ponte, iniziano le operazioni per la posa del pilone centrale

Chiusura dalle 21 all’una di notte dello svincolo di Pescate e della corsia di marcia in direzione nord sul Terzo Ponte

L’ordinanza di Anas per consentire in sicurezza il getto di calcestruzzo per la posa dei tre pali di fondazione del pilone centrale

LECCO – Inizieranno questa sera le operazioni propedeutiche alla posa del pilone centrale del Quarto Ponte, l’infrastruttura che sorgerà di fianco al Ponte Manzoni finanziata nell’ambito delle opere per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Per consentire in sicurezza il getto di calcestruzzo per la posa dei tre pali di fondazione della pila centrale del ponte, Anas ha disposto dalle 21 all’1 di notte il restringimento con conseguente chiusura della corsia di marcia sulla carreggiata nord del Ponte Manzoni (SS36), e la chiusura dello svincolo di Pescate. In direzione nord, dunque, si potrà viaggiare unicamente sulla corsia di sorpasso.

Le operazioni di posa delle fondazioni del pilone centrale proseguiranno poi, sempre in orario notturno, il 18 e il 19 novembre, dalle 21 all’una.

Il cantiere del Quarto Ponte è al 25% di realizzazione. L’opera ha un valore di oltre 30 milioni di euro, dovrà essere terminata entro l’inizio del 2026, prima dell’inizio delle Olimpiadi.