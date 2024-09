Sabato instabile, domenica serena: il meteo del weekend

Una tregua dal maltempo nel fine settimana, poi da martedì dovrebbe tornare la pioggia

LECCO – Previsioni meteo che preannunciano un fine settimana all’insegna del bel tempo o quanto meno, una breve tregua dalla pioggia. Sabato infatti si assisterà a un miglioramento parziale: dopo una nottata caratterizzata da nubi basse irregolari, ampie schiarite saranno protagoniste della mattinata su gran parte della Lombardia. Tuttavia, sul versante orientale, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con la possibilità di deboli precipitazioni tra la notte e il primo mattino. Nel pomeriggio, qualche rovescio locale potrebbe ancora manifestarsi, ma sempre confinato all’area orientale.

Il calo delle temperature sarà significativo, con le minime in pianura che oscilleranno tra i 12 e i 15 gradi e le massime che non supereranno i 24 gradi. Lo zero termico si abbasserà progressivamente fino a toccare i 2400 metri in serata sui crinali di confine. L’arrivo di venti settentrionali più freddi contribuirà a questa sensibile diminuzione termica, portando un clima quasi autunnale.

Domenica, invece, le condizioni saranno più stabili, con una giornata che inizierà sotto un cielo sereno su tutta la regione. Dal pomeriggio, però, sono previsti annuvolamenti irregolari, specialmente a partire da ovest, che si intensificheranno in serata. Le precipitazioni, seppur non del tutto escluse, saranno poco probabili. Le temperature minime continueranno a calare lievemente, attestandosi attorno agli 11 gradi in pianura, mentre le massime si manterranno stazionarie, con valori intorno ai 20 gradi. Anche lo zero termico si assesterà tra i 2300 e i 2500 metri.

I venti saranno moderati da nord nella mattinata di sabato, con rinforzi sulle zone occidentali e in montagna, ma tenderanno a placarsi domenica, diventando deboli e variabili in pianura e di direzione meridionale sui rilievi.

Una tregua temporanea, dunque, con l’autunno che bussa alle porte e sembra voler prendere il sopravvento, almeno fino a martedì, quando è previsto un nuovo peggioramento meteo.