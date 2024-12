SAE Lecco Club: il pranzo dell’amicizia 2024 tra ricordi e solidarietà

Un gruppo di 91 persone ha partecipato al tradizionale ritrovo

Come di consueto l’evento si lega a Telethon, la raccolta è stata di 1.321 Euro

LECCO – Domenica 8 dicembre, un nutrito gruppo di 91 persone tra mogli, figli e amici, si è ritrovato al Ristorante Kalkerin di Garlate per il tradizionale “Pranzo dell’Amicizia”. L’evento, organizzato dagli Amici di SAE Lecco Club in collaborazione con Telethon Provinciale, ha rappresentato un’occasione speciale per ritrovarsi, scambiarsi gli auguri di Natale e, soprattutto, guardarsi negli occhi e dirsi: “Eccoci ancora qui”. L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno.

“Le nuove generazioni lecchesi potrebbero non conoscere la SAE, ma se oggi molti di loro sono cresciuti è anche grazie ai loro papà che, magari, lavoravano proprio alla SAE. Pur avendo cessato la sua attività a Lecco nei primi anni 2000, la storica azienda è ancora viva nella memoria dei suoi ex dipendenti – hanno raccontato gli organizzatori -. Per questi lavoratori, la SAE non è stata solo un luogo di lavoro, ma un pezzo fondamentale della loro vita. Grazie all’azienda, tanti hanno potuto raggiungere la pensione dopo anni di turni faticosi e solidarietà tra colleghi”.

Per mantenere vivo il ricordo e promuovere valori come la solidarietà e la cultura, gli ex lavoratori hanno fondato il SAE Lecco Club. L’associazione si dedica ad attività solidali, culturali, sportive, ricreative e turistiche, volte anche a preservare e divulgare la storia dell’azienda. Per oltre mezzo secolo, la SAE ha portato il nome di Lecco in tutto il mondo, rendendo la città la “capitale” dell’elettrificazione grazie alla produzione di carpenterie

metalliche per elettrodotti, impianti elettrici, torri radio e radar.

Ogni anno, gli ex dipendenti si ritrovano anche nella chiesa parrocchiale di San Giorgio ad Acquate, per commemorare i colleghi defunti. Quest’anno, al termine della messa, il parroco Don Walter Magnoni ha benedetto un simbolico ricordo, sottolineando il forte legame tra la comunità e la memoria della SAE.

Come di consueto il ritrovo e legato anche a Telethon: “Noi di Telethon, Gerolamo Fontana, Renato Milani e Angelo Fontana, ringraziamo tanto per la partecipazione e per il contributo per la ricerca che si impegna a trovare una cura a tutte le malattie genetiche rare, la raccolta è stata 1.321 Euro“.