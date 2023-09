Save the Lake, tantissimi giovani al lavoro per ripulire il lago

Il clean up, che rientrava nel progetto Sound of Lecco, si è svolto sabato mattina

I volontari hanno perlustrato le rive del lago sia a piedi che in canoa, raccogliendo diversi chili di rifiuti

LECCO – Sono tantissimi i giovani che hanno aderito all’iniziativa di Save the Lake x E507 Studio che si è svolta sabato mattina tra il lungolago di Lecco e i due ponti.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione e sinergia con il Comune di Lecco e con la partecipazione dell’associazione Plastic Free, si è svolta a partire dalle ore 9 con ritrovo dei volontari presso la piattaforma galleggiante in lungolago. Da qui i giovani hanno iniziato a perlustrare le rive del lago sia a piedi che in canoa. Il clean-up si è concluso intorno alle 13 con la raccolta di diversi chili di rifiuti di vario genere.

A concludere la preziosa iniziativa la performance dell’artista lecchese Sampo che ha selezionato alcuni rifiuti per realizzare una installazione artistica per sensibilizzare la popolazione alla salvaguardia dell’ambiente.

L’opera è stata poi esposta all’interno del progetto ‘Sound of Lecco’ durante la serata conclusiva con ospite Dargen D’amico.

