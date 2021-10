In totale sono 103 gli studenti sottoposti a isolamento fiduciario per positività riscontrate a scuola

In base alle ultime rilevazioni nessun caso alle primarie e alle scuole medie

LECCO – Sono 103 gli studenti lecchesi in quarantena. E’ quanto si evince dal report di monitoraggio di diffusione del Covid 19 nelle scuole redatto e pubblicato, con cadenza settimanale al mercoledì, da Regione Lombardia per essere trasmesso all’ufficio scolastico regionale e alle Ats.

Nel documento, redatto dalla direzione Generale Welfare – UO Prevenzione, si precisa che i dati riguardanti il numero di classi, alunni e operatori scolastici in quarantena (in quanto contatti di caso) si riferiscono al 3 ottobre 2021.

Nello specifico, per quanto riguarda la nostra Provincia, le positività si sono riscontrate in una bolla di un asilo nido e in 4 classi di scuole superiori. Nessun caso invece alle primarie e alle secondarie di primo grado (medie). Coinvolti complessivamente 17 alunni per quanto riguarda la positività riscontrata nella bolla di un asilo nido e 103 per le 4 classi in quarantena alle superiori.

La Regione sta anche registrando i risultati della campagna di monitoraggio avviata mediante il campionamento degli alunni con test salivare, un’iniziativa che nel nostro territorio aveva visto la scuola di Casatenovo fare da progetto pilota già alla fine dello scorso anno. Al momento sono disponibili i dati al 26 settembre quando risultano testati 3679 alunni (grado di adesione pari al 60%) con tasso di positività 0%.

A livello regionale, si assiste invece a un aumento del livello di incidenza della circolazione del virus in tutte le fasce anagrafiche della popolazione scolastica. Raffrontando la settimana tra il 20 e il 26 settembre e quella del 27 al 3 ottobre il tasso è passato da 15 a 28 (per 0 – 2 anni), da 17 a 42 (per 3 – 5 anni), da 21 a 42 (per 6 – 10 anni), 16 a 32 (11 – 13 anni) e da 14 a 23 (14 – 18 anni).