Scuola, suona l’ultima campanella. Il 19 giugno inizia la Maturità

La fine ‘ufficiale’ delle lezioni in Lombardia è fissata per domani, sabato, ma oggi suonerà l’ultima campanella in diverse scuole

I maturandi dovranno aspettare ancora un po’ per le ferie estive: il 19 giugno inizia l’Esame di Stato

LECCO – Suona l’ultima campanella dell’anno scolastico 2023/2024 per gli studenti lecchesi. La fine ‘ufficiale’ delle lezioni per il calendario scolastico di Regione Lombardia è fissata per domani, sabato 8 giugno, ma in alcune scuole della Provincia di Lecco le lezioni sono già terminate nella giornata di ieri, giovedì, in altre invece l’ultima campanella suonerà oggi, venerdì 7 giugno. ‘Colpa’ delle imminenti elezioni Europee e Comunali che si svolgeranno sabato 8 e domenica 9 giugno, per le quali i plessi scolastici andranno allestiti per ospitare i seggi elettorali.

Sono circa 46 mila gli studenti in tutta la Provincia per cui iniziano le vacanze estive. Nella città di Lecco sono poco poco più di 13 mila, di cui 8 mila nelle superiori, 2 mila circa nelle primarie e poco meno nelle scuole medie.

Maturandi verso l’Esame di Stato

Per il relax dovranno aspettare ancora un po’ invece gli studenti delle classi quinte, che si preparano all’Esame di Stato. Quest’anno in tutta Italia saranno 526.317 gli studenti coinvolti mentre le commissioni sono 14.072, per un totale di 28.038 classi.

Il 2023 ha visto il ritorno dell’Esame di Stato alla normalità (cioè, alle norme in vigore dopo l’emergenza Covid). Per il 2024 si conferma lo stesso impianto: ci saranno due prove scritte a carattere nazionale (decise, cioè, dal Ministero) e un colloquio. Le commissioni sono composte da commissari interni ed esterni e presiedute da un presidente esterno.

La Maturità 2024 inizierà il 19 giugno con la prima prova scritta di italiano, comune a tutti gli indirizzi, e proseguirà il 20 giugno con la seconda prova, diversa per ogni percorso e, infine, con la prova orale, un colloquio in chiave pluri e interdisciplinare.

La Terza Prova scritta è prevista solo in alcuni casi particolari, cioè per le sezioni ESABAC, ESABAC techno, sezioni con opzione internazionale, per le scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, per le scuole con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno/italiano del Friuli Venezia Giulia.