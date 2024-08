Servizi alle famiglie, in arrivo 7 milioni per l’Ats della Brianza

E’ stato approvato il Piano di riparto delle risorse del Fondo Sociale Regionale

Il sottosegretario Piazza: “Regione Lombardia pone attenzione ai bisogni della persona e delle famiglie”

LECCO – La Giunta Regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, ha approvato il Piano di riparto delle risorse del Fondo Sociale Regionale per l’anno 2024.

Con questa delibera è stata assegnata agli Ambiti territoriali dei Comuni, tramite le Agenzie di tutela della salute (A.T.S.), la quota ordinaria del Fondo Sociale Regionale per l’anno 2024 per complessivi euro 59 milioni, destinati a cofinanziare le unità di offerta sociali, servizi e interventi, afferenti alle aree Minori e Famiglia, Disabili e Anziani.

Le risorse assegnate sono ripartite tra le A.T.S. lombarde e saranno erogate agli Ambiti Territoriali, nello specifico per l’ATS della Brianza sono state assegnate risorse pari a euro 6.913.350,55: 297.167,56 di euro per l’Ambito Territoriale di Bellano, 1.135.126,02 di euro per l’Ambito Territoriale di Lecco e 616.115,76 di euro per l’Ambito Territoriale di Merate.

Grazie alle risorse aggiuntive reperite con l’assestamento di Bilancio 2024-2026, con successivo atto, sarà destinata una quota straordinaria e aggiuntiva di 2.600.000 di euro in favore dei piccoli Comuni che hanno sostenuto costi per l’inserimento di minori in Comunità educative, Comunità familiari e Alloggi per l’autonomia.

“Regione Lombardia pone particolare attenzione ai bisogni della persona e delle famiglie promuovendo interventi e progettualità in un’ottica di una reale integrazione delle azioni e di ricomposizione delle risorse” spiega Mauro Piazza, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia.

“Quello della tutela minori è un tema molto caro alle amministrazioni comunali e con questa assegnazione straordinaria gli permettiamo di continuare il lavoro di sostegno alle famiglie fragili. Ringrazio l’assessore Lucchini per l’impegno e l’attenzione dimostrata per questa importante tematica” conclude così il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia.