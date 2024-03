Silea al fianco di Legambiente per il primo EcoHackathon

Una sfida di 24 ore per sviluppare “idee circolari”

Una maratona di idee per la sostenibilità lunga due giorni

VALMADRERA – Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla prima edizione dell’EcoHackathon, la maratona di idee per la sostenibilità lunga due giorni promossa da Legambiente Lombardia in collaborazione con Silea, la società lecchese dell’economia circolare.

Il 17 e 18 aprile 2024, presso la Social Innovation Academy di Milano (MIND ex area Expo), ragazze e ragazzi si sfideranno per sviluppare soluzioni creative e innovative attraverso tre diverse “challenge” focalizzate sulle cosiddette “tre R dei rifiuti”: Riduzione, Riuso e Riciclo. Silea è main-partner dell’iniziativa e sarà protagonista della challenge dedicata proprio al riciclo, approfondendo con i partecipanti le tematiche connesse alla trasformazione dei rifiuti in risorse e materie prime seconde.

“Accompagneremo i partecipanti in un percorso di approfondimento dedicato all’economia circolare e al riciclo. Vogliamo supportare i ragazzi a sviluppare approccio che sia visionario e pragmatico al tempo stesso – spiega la presidente di Silea, Francesca Rota -. Queste iniziative rappresentano interessanti occasioni per incubare idee innovative e per avvicinare i giovani talenti alle concrete sfide della transizione ecologica”.

L’iscrizione è aperta a ragazzi, universitari e giovani professionisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Al termine dei lavori i team dovranno sottoporre le loro idee progettuali a una giuria di esperti che ne valuterà la fattibilità, l’originalità e l’impatto a favore della sostenibilità e dell’ambiente. Le tre squadre vincitrici (una per ciascuna challenge) si aggiudicheranno gift card dal valore di 1000 euro.

La partecipazione all’Eco-Hackathon è gratuita. È possibile iscriversi online sul sito https://www.legambientelombardia.it/eco-hackathon/