Successo di partecipazione alla cena natalizia del GSO Lecco Alta

Al Salottone di San Giovanni la società sportiva Lecco Alta ha riunito ieri sera atleti e dirigenti per un momento conviviale

Il presidente Villa: “INSIEME è la parola che ci guida nei valori della nostra società”

LECCO – Il Gruppo Sportivo Oratorio Lecco Alta si è riunito per la tradizionale cena natalizia, un momento di festa e condivisione che ha coinvolto atleti, allenatori, dirigenti e ospiti speciali. Con i suoi 320 atleti suddivisi tra calcio e pallavolo, 60 figure tra allenatori, accompagnatori e dirigenti, 7 squadre di pallavolo e 12 di calcio, la società ieri sera nel Salottone di San Giovanni ha celebrato non solo i risultati sportivi, ma soprattutto i valori fondanti che la contraddistinguono: amicizia, rispetto e inclusione.

Il presidente Lorenzo Villa, nel suo discorso, ha sottolineato quanto la parola “insieme”, presente nel logo della società, rappresenti l’essenza dello spirito di squadra e della comunità che Lecco Alta incarna. “Anche quest’anno ci troviamo insieme a festeggiare. INSIEME è una parola che ci riconduce ai valori dell’amicizia, del rispetto, dell’inclusione: i valori della nostra società”, ha dichiarato Villa.

Particolarmente emozionante è stata la partecipazione di alcuni ragazzi di ASPOC – Associazione per lo Sviluppo del Potenziale Cognitivo di Lecco – che, con entusiasmo e semplicità, hanno contribuito all’allestimento della sala e hanno collaborato alla buona riuscita della serata. La loro presenza ha sottolineato il valore dell’inclusione, uno dei pilastri fondamentali su cui si basa la filosofia della società.

Villa ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale agli allenatori, definendo la loro passione “un esempio per tutti, grandi e piccini”. Un riconoscimento doveroso a chi, con dedizione e impegno, accompagna quotidianamente i giovani atleti nel loro percorso di crescita sportiva e umana.

La serata è stata un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza alla grande famiglia della Società Sportiva Lecco Alta, ribadendo il ruolo dello sport come veicolo di valori positivi e come strumento di aggregazione per la comunità locale.