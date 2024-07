Successo per la Notte Bianca di Lecco, in tantissimi in centro

Una serata ricca di eventi e proposte culturali

Affollato il centro cittadino: “Grazie a tutti per aver partecipato, siamo molto soddisfatti”

LECCO – Musica dal vivo, musei e biblioteca aperti, iniziative culturali, shopping sotto le stelle, il beer park allestito in lungolago. Sabato sera Lecco si è animata con la tradizionale Notte Bianca, appuntamento estivo con tante iniziative rivolte a tutte le fasce di età, dai più piccoli ai più grandi.

La bella serata, premiata dal meteo, ha richiamato tantissime persone in centro, tra cittadini, turisti e visitatori. Oltre 600 i visitatori dei musei, tenuti aperti per l’occasione, buona partecipazione anche all’evento di osservazione astronomica organizzato dal Planetario di Lecco al piazzale della funivia per i Piani d’Erna. Gli eventi della Biblioteca Pozzoli hanno richiamato 150 persone.

In Piazza Cermenati i più giovani hanno potuto testare le loro abilità con la torre di arrampicata allestita dal Cai di Lecco, iniziativa in occasione dei 150 della sezione. Sul lago è andato in scena uno spettacolo musicale a bordo delle Lucie. La musica è stata protagonista anche in canottieri con il concerto ‘Serenate Notturne’ nell’ambito del Festival di Bellagio (circa 200 le persone presenti) e nella centralissima Piazza Garibaldi con il Dj Set a cura dell’associazione Live Rock.

Soddisfazione è stata espressa dalla vicesindaco e assessore alla Cultura Simona Piazza: “Una Notte Bianca ricca di eventi con una grande partecipazione di pubblico: cittadini e turisti hanno affollato le piazze e le vie della nostra città, i numeri testimoniano la bontà delle proposte, siamo molto soddisfatti”.

“Un grazie a tutti gli organizzatori, al settore Cultura del Comune di Lecco, a Swag Party Rock Live per la musica in Piazza Garibaldi, alla musicista Rossella Spinosa, al Planetario e alla Biblioteca, grazie anche alle nostre forze dell’ordine per aver garantito presidio e controllo durante la serata e a quei commercianti che ci hanno creduto e hanno tenuto aperto in orario straordinario. Auspichiamo che il prossimo anno, visto anche il risultato e il successo di questa bella serata, anche altri commercianti decidano di offrire un’apertura straordinaria ai tanti visitatori” ha concluso.

GALLERIA FOTOGRAFICA (a cura di Alessandro Menegazzo)