Progetto realizzato dalla classe 4^ APCS dell’istituto Bertacchi di Lecco in collaborazione con Lecconotizie

Una mini serie video che racconta i rioni di Laorca, Rancio, San Giovanni, Acquate, Germanedo, Castello e Maggianico

LECCO – Un progetto che nasce da una proposta, poi trasformata in sfida. Vinta!

Quando la professoressa Francesca Giulia Macciò lo scorso settembre (2023) ha contattato Lecconotizie, proponendoci di coinvolgere un’intera sua classe, la 4^ A PCS (Professionale Cultura e Spettacolo) dell’Istituto Bertacchi di Lecco durante le ore di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), in una sorta di collaborazione, inizialmente ci siamo sentiti un po’ spiazzati. Eravamo consapevoli che poteva essere una bella esperienza anche per noi, ma eravamo altrettanto consapevoli che significava assumersi una grande responsabilità e, nel contempo, mettere in campo tempo ed energie le quali non sono mai abbastanza già nella gestione della quotidianità.

Alla fine abbiamo accettato, convinti che coinvolgere gli studenti è una “mission” anche per una testata locale come Lecconotizie, con tutti i limiti del caso.

Ne è nato “Sva-rionando: 100 anni di Lecco. Viaggio tra i rioni che furono Comuni”, progetto che è stato presentato ieri, martedì, in anteprima, alla presenza della Dirigente Stefania Perego, del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e dei “Ciceroni”.

Prima di cominciare, ci siano però concesse due riflessioni.

La prima, la scuola ha bisogno di professoresse come Francesca Giulia Macciò, non certo per aver bussato alla porta di Lecconotizie, bensì perché abbiamo potuto vedere e toccare con mano come: preparazione, metodi, dinamicità, praticità, capacità di relazionarsi con gli alunni e, non da ultimo, la lungimiranza siano prerogative imprescindibili per svolgere questo “lavoro”. Parola, quest’ultima, che volutamente mettiamo tra virgolette perché fare l’insegnante non è un lavoro e basta: formare, educare, far crescere studenti non implica solo conoscere la propria materia di insegnamento, ma serve molto, molto di più. Bisogna “spendersi” per i “propri” alunni, come ci ha dimostrato la professoressa Macciò.

La seconda riflessione la rivolgiamo agli studenti (e non solo). Serviva loro un banco di prova per misurarsi con sé stessi e con il mondo del lavoro: tempi, modi, problemi, eccetera. L’hanno fatto egregiamente. Ognuno, a suo modo, con il proprio stile, approccio, modalità, creatività, fantasia, fors’anche con le preoccupazioni e gli impicci, piccoli o grandi che siano, con cui ci si trova ad avere a che fare a quella età. Quindi, i nostri complimenti a: Francesco Vanalli, Nicolò Manzoni, Oscar Cossu (Germanedo), Anna Conca, Fiamma Serra, Alessia Rigamonti (Acquate), Marco Caremi, Lorenzo Lamanna, Asia Valsecchi (Castello), Tommaso Lupia, Elisabetta Rizzo, Matteo Zerbinati, Michael Idini (Laorca), Giorgia Loiacono, Federica Valentini, Fabio Simone Gilardoni (Maggianico), Luca Galli, Marika Bidoglia, Marta Bernardo (Rancio), Sofia Soldano, Valentina Cendali e Mattia Sesana (San Giovanni).

Infine, ma non da ultimo, un grazie anche ai “Ciceroni” che hanno dedicato il proprio tempo ad accompagnare gli studenti nelle rispettive esplorazioni, grazie quindi a: Marco Bernasconi, Giancarlo Panzeri, Francesco D’Alessio, Mario Fusi e Giancarlo Perego.

Così è nato il progetto “Sva-rionando: 100 anni di Lecco. Viaggio tra i rioni che furono Comuni”.

Lecconotizie aveva già l’intenzione di dedicare un approfondimento ai rioni di Lecco che 100 anni fa sono stati accorpati a quello di Lecco: Laorca, Maggianico, Acquate, Germanedo, Rancio, San Giovanni e Castello. Abbiamo quindi deciso di far lavorare la classe 4^ APCS su questo argomento, partendo da zero, anche dalla scelta del titolo.

Sva-rionando è nato ed è stato scelto perché questa parola interrotta da un trattino abbiamo ritenuto possa rendere l’idea (in modo se vogliamo anche simpatico) di quello “svariare”, ossia rendere più vario il percorso, quando si procede tra le vie, viette e viuzze di un rione, arrivando anche a sbagliare strada (quindi svarionando), dando così l’idea di quel girovagare e perdersi, anche in modo confuso, ma talvolta utile e necessario per conoscere nuovi posti, nuovi angoli, nuovi territori.

Per sviluppare il progetto abbiamo svolto tre incontri di due ore ciascuno, inizialmente spiegando agli alunni l’idea, per poi iniziare a progettarla insieme arrivando alla suddivisione della classe in sette gruppi, assegnando ad ognuno un rione da video-raccontare.

Gli alunni si sono poi dedicati alle riprese e alle interviste, successivamente vagliate con la nostra Redazione, per poi svolgere il complesso lavoro di editing svolto in completa autonomia. Penultimo atto, l’illustrazione dei lavori alla quale sono seguiti gli ultimi ritocchi, quindi la presentazione ufficiale.

Un progetto che ha impegnato gli studenti per 40 ore di lavoro e che ieri, martedì 27 febbraio, hanno presentato alla Dirigente Stefania Perego, al Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ed ai Ciceroni che gentilmente hanno partecipato alla presentazione.

Da oggi, metteremo online i sette video, uno per settimana, dedicati a: Laorca, Maggianico, Acquate, Germanedo, Rancio, San Giovanni e Castello.

Partiamo da:

– RANCIO

– LAORCA

– SAN GIOVANNI

– MAGGIANICO

– GERMANEDO

– CASTELLO