Maggianico – “Sva-Rionando: 100 anni di Lecco. Viaggio tra i rioni che furono Comuni”

LECCO – E’ dedicata al rione di Maggianico la quinta puntata delle sette in programma del progetto “Sva-rionando: 100 anni di Lecco. Viaggio tra i rioni che furono Comuni” realizzato dagli alunni della classe 4^ A PCS (Professionale Cultura e Spettacolo) dell’Istituto Bertacchi di Lecco in collaborazione con Lecconotizie.com. Il video dedicato a Maggianico è stato realizzato da: Giorgia Loiacono, Federica Valentini e Fabio Simone Gilardoni. Ad accompagnarli in veste di “Cirerone” Giancarlo Perego.