Svincolo del Bione, assegnata la progettazione: “Un’opera strategica”

In tutto sono state valutate sette proposte

I lavori di progettazione aggiudicati dalla Tau Engineering Srl di Milano

LECCO – È stato aggiudicato all’operatore Tau Engineering s.r.l., con sede in via Ettore Ciccotti, 3 a Milano, l’appalto del progetto relativo ai lavori di “adeguamento svincolo Bione Rotatoria Ticozzi – Dogana e viabilità afferente”, per un importo complessivo di € 124.109,89. In tutto sono state valutate sette proposte da altrettanti operatori. L’incarico riguarderà la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE), con opzione di affidamento dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o dell’attività di integrazione del PFTE.La realizzazione di interventi stradali rientra nel Piano Lombardia, di cui è beneficiario il Comune di Lecco, per un importo complessivo di € 4.000.000.

“Stiamo avviando un’opera strategica per la grande viabilità cittadina. – ha commentato il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni – Questa progettazione permetterà di raccordare i flussi di traffico del “nuovo” quarto ponte con le direttrici Bergamo, Valtellina e Milano, e soprattutto con la viabilità urbana. Il nodo del Bione permetterà di separare la viabilità locale da quella di lunga percorrenza e verrà sgravata la pressione di traffico sul “Manzoni”, riducendone l’incidentalità e le conseguenti ripercussioni sulla viabilità urbana”.

La progettazione è basata su precisi studi di flussi di traffico e dovrà tenere conto della nuova situazione che si verrà a creare in relazione a tutti servizi della zona: centro sportivo Al Bione, Elisoccorso, Protezione Civile, percorso ciclabile. I tempi di realizzazione dello svincolo si accompagneranno con quelli della realizzazione del quarto ponte, opera olimpica, che pertanto dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2025.