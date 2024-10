Synlab Lecco: ottobre mese dedicato alla donna con i tè della salute

Synlab San Nicolò organizza un appuntamento dedicato alla cura e al benessere femminile giovedì 24 ottobre

“Riscoprire la propria femminilità: il laser ginecologico al servizio della donna”

LECCO – Nel mese di ottobre, dedicato alla Salute della Donna, Synlab San Nicolò organizza gli appuntamenti con i Tè della Salute. Eventi che uniscono prevenzione e benessere, pensati per offrire momenti di confronto e approfondimento su tematiche di grande rilevanza per la salute femminile, in un’atmosfera rilassata e accogliente.

Dopo l’appuntamento di giovedì 10 ottobre, giovedì 24 ottobre alle 18.45, negli spazi della sede di corso Carlo Alberto 78 si parlerà di “Riscoprire la propria femminilità: il laser ginecologico al servizio della donna”. Gli Specialisti affronteranno il tema della femminilità e della salute ginecologica, con particolare attenzione all’uso del laser ginecologico. Questo strumento innovativo, infatti, può essere un valido supporto per trattare problematiche legate alla menopausa e al benessere intimo femminile. Gli esperti Synlab – Ginecologa e Biologo Clinico – forniranno informazioni preziose su come il laser possa aiutare a migliorare la qualità della vita e a riscoprire una nuova serenità nella propria femminilità.

Gli appuntamenti (gratuiti e aperti al pubblico. Per iscriversi, è necessario inviare una mail a eventi.sannicolo@synlab.it) si inseriscono nella più ampia programmazione di eventi “Synlab, la Salute in un Talk”, organizzata su tutto il territorio nazionale per promuovere la prevenzione e il benessere attraverso un dialogo aperto tra esperti e cittadini.