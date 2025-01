Taxi a Lecco: “Per rispondere alla domanda turistica servono più licenze”

Fipe Confcommercio Lecco: “L’avvio della stagione turistica è imminente e si rischiano ancora gravi disservizi”

Oggi sono 11 i taxisti attivi, entro fine mese verranno assegnate due licenze per Noleggio con Conducente

LECCO – “In città arrivano più turisti, ma è chiaro che per accoglierli al meglio occorre potenziare i servizi”. Reduci dalle festività natalizie che hanno portato buoni affari, gli esercenti lecchesi guardando all’imminente avvio della stagione turistica, atteso con la primavera, richiamando il tema dei servizi, su tutti quelli legati alla mobilità alternativa, taxi in primis.

“I turisti, soprattutto stranieri, iniziano ad arrivare a Pasqua, ma anche nelle settimane prima – commenta Marco Caterisano, presidente di Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) Confcommercio Lecco – lo scorso anno il problema dei taxi in città si è fatto sentire con scarsa disponibilità e molte volte impossibilità a trovarne dopo una certa ora. Ho saputo che a Como sono state emesse 23 nuove licenze, qual è la situazione a Lecco? Ricordo che il nostro territorio è meta di viaggiatori del libero ma anche di lavoratori con specifiche esigenze, ad esempio di collegamento con gli aeroporti, per cui sarebbe opportuno organizzarsi per consentire un servizio efficiente. Quest’anno sarebbe bello essere più preparati, avere più licenze per garantire a chi visita la città e il territorio, ma non solo, di avere un servizio fondamentale per gli spostamenti”.

Ad oggi nel Comune di Lecco sono 13 le licenze attive, di cui due sono inutilizzate (ma dovrebbero essere presto cedute, come appreso). Lo scorso anno l’amministrazione ha approvato il nuovo regolamento, proprio con l’obiettivo di potenziare il servizio, consentendo anche l’emissione di licenze stagionali per rispondere all’alto numero di richieste durante il picco della stagione. Eppure, il rilascio di nuove licenze (che avviene tramite bando di pubblico concorso, ndr) è ancora ‘congelato’ per via di difficoltà burocratiche, legate alle normative vigenti: “Stiamo dialogando con altri comuni, tra cui Como, e Regione per capire quale può essere l’iter più corretto, se potenziare le attuali licenze con autorizzazioni temporanee e quindi stagionali oppure valorizzare il discorso di nuove licenze – ha spiegato l’assessore all’Attrattività Territoriale Giovanni Cattaneo – E’ un tema che stiamo affrontando, consapevoli della necessità di dare un servizio efficace ed efficiente. Entro la fine del mese, intanto, faremo un bando per assegnare due licenze Ncc (Noleggio con Conduente)”.

Sul tema si è espresso anche il presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati: “Questi sono i servizi che mancano e su cui bisognerebbe intervenire con priorità per garantirli – ha detto – abbiamo la fortuna di avere una città attrattiva, in cui negli ultimi anni vengono tanti turisti, sia italiani che stranieri, non avere taxi a disposizione per tornare in albergo, in aeroporto o andare a Bellagio o a Varenna, per fare degli esempi, è assurdo. I servizi vanno dati, altrimenti chi viene non torna ed, anzi, parlerà male di noi”. Peccati ha ipotizzato anche l’istituzione di un bus navetta gratuito per il trasporto delle persone, ad esempio nel centro città: “E’ un servizio che si vede in tanti altri posti, penso a Livigno o all’Engadina – ha detto – uno arriva, parcheggia e può prendere la navetta gratuitamente verso il centro, la stazione e il principali luoghi di interesse. E’ vero che non paga il trasporto, ma paga il parcheggio. Sarebbe bello provare a pensarci, ribadisco che queste non sono necessità, sono priorità se vogliamo continuare ad essere attrattivi per il turismo” ha concluso.