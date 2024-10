Teleriscaldamento, rimandato l’inizio lavori in via Leonardo da Vinci

Causa maltempo inizio posticipato a lunedì 7 ottobre

Conclusione lavori prevista per il 30 novembre

LECCO – Il maltempo fa slittare l’avvio dei lavori di posa del teleriscaldamento in via Leonardo da Vinci, che sarebbero dovuti partire il 2 ottobre. A causa delle condizioni meteorologiche avverse l’inizio della cantierizzazione è stato rinviato a lunedì 7 ottobre.

La decisione è stata presa con “l’obiettivo di evitare disagi inutili alla viabilità in caso di forti piogge, punta a garantire una gestione più sicura ed efficiente delle operazioni”, fanno sapere da Acinque.

Il cantiere si estenderà dall’intersezione con via Raffaello fino alla rotatoria che dà accesso al ponte Kennedy. Per tutta la durata dei lavori, che dovrebbero concludersi entro il 30 novembre, è previsto un restringimento della carreggiata. Nonostante ciò, sarà comunque mantenuto il doppio senso di marcia, con una corsia per direzione. Una scelta ponderata per cercare di ridurre al minimo l’impatto sul traffico in una delle arterie cruciali per la viabilità cittadina.

Sempre legato alle condizioni meteorologiche, a partire dal 15 ottobre, e salvo ulteriori imprevisti legati al meteo, è previsto il via ai lavori di riasfaltatura definitiva delle vie che negli scorsi mesi sono state interessate dalla posa della rete di teleriscaldamento. Dopo il necessario periodo di assestamento, verranno riasfaltate le seguenti strade: via Belfiore, via Giusti, via Baracca, via Tito Speri, via Amendola, Corso Martiri della Liberazione e via Appiani.