Mandello. Angolo Città dei Motori presto realtà: domani l’inaugurazione

Con il segnavia fuori dalla Moto Guzzi, le Città dei Motori d’Italia più vicine

Al momento inaugurale presenzierà anche l’assessore regionale al Turismo Barbara Mazzali

MANDELLO – Le Città dei Motori di tutta Italia cominceranno a sentirsi meno distanti da domani, venerdì: a Mandello, fuori dalla Moto Guzzi, tempio dei motori e della velocità, si inaugurerà ufficialmente il segnavia indicante i chilometri a separare queste realtà sparse sul territorio nazionale.

“E’ un momento che segnerà la fine di un percorso cominciato insieme al Moto Velo Club di Lecco lo scorso anno – spiega il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli – quando in occasione del loro centenario e quello della Moto Guzzi, abbiamo intrapreso questo tour in moto che attraversava tutte le Città dei Motori. Ciascuna ci ha donato durante il viaggio dei cartelli con riportata la distanza a separarle da Mandello, e lo scambio è stato vicendevole. Le indicazioni saranno anche un segno tangibile della nostra Associazione Città dei Motori, attiva dal 2008″.

Il giro di cui parla il primo cittadino è ‘Ripartiamo da 100’, cominciato il 22 aprile 2022 con diciotto motociclisti che hanno toccato 33 Città dei Motori d’Italia, tra cui la patria della Moto Guzzi. Si è voluto in questo modo segnare una sorta di ripartenza e unire idealmente tutte le realtà coinvolte, dopo il difficile periodo del Covid che ha anche reso inevitabile rimandare i festeggiamenti per il centenario Guzzi di un anno. 4.400 i chilometri totali percorsi dal gruppo, arrivato fino a Nicolosi (in Sicilia) e ritorno, considerando anche gli spostamenti interni tra le varie città.

A un anno dall’impresa, i cartelli raccolti durante il viaggio entreranno a far parte a pieno titolo della segnaletica mandellese. Sarà forte la partecipazione istituzionale all’evento di domani, con inizio alle ore 16.30: oltre ai ragazzi del Moto Velo Club, non mancherà l’assessore regionale al Turismo Barbara Mazzali e i rappresentanti delle altre Città dei Motori lombarde. La stessa Massali, insieme agli altri, si recherà poi alla sala polifunzionale del Lido per la tavolo rotonda dedicata al ‘Mototurismo’. “Una risorsa per noi – sottolinea Fasoli – non solo a livello locale mandellese, ma anche lombardo”.

LOCANDINA