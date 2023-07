Mandello. Motoraduno Guzzi, c’è il programma: sarà grande festa

Da 7 al 10 settembre torna l’evento più atteso dai guzzisti

Si prospetta un’edizione da non perdere, guidata da un nuovo gruppo di associazioni sotto la bandiera Motoraduno Città della Moto Guzzi

MANDELLO – Il popolo variegato dei guzzisti a settembre convergerà e sarà chiamato anche quest’anno verso un unico polo: Mandello, dove il mito Moto Guzzi ha preso vita, e il Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi, pronto ad accendere i motori giovedì 7 settembre e spegnerli domenica 10 settembre.

Guzzisti provenienti da ogni parte del mondo si riuniranno in un grande festa, organizzata da un nuovo gruppo di associazioni che si occupano di organizzare gli eventi e l’accoglienza in tutta Mandello, riunite sotto la bandiera Motoraduno Città della Moto Guzzi e andando a rimpiazzare il già sciolto Comitato Motoraduno Internazionale: l’associazione Polisportiva Mandello, l’associazione motociclistica I Laghée, la Cooperativa Sociale Incontro Onlus, il Corpo Musicale Mandellese, la Canottieri Moto Guzzi, lo storico Concessionario Agostini, la Città dei Motori. Non mancherà naturalmente la collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Mandello.

Ecco alcune anticipazioni di quello che si potranno vivere durante il raduno.

La storia del Circuito del Lario

Mandello è anche a due passi dal mitico Circuito del Lario, il Tourist Trophy italiano come veniva definito negli anni d’oro delle corse su strada: un circuito impegnativo e meraviglioso che ha visto spesso vincere i bolidi preparati dal reparto corse della Moto Guzzi e che sarà oggetto di celebrazione durante il raduno con la mostra dedicata alla Sala 1 del centro Polifunzionale del Lido.

Esposizione Moto Storiche

Se non avete mai sentito urlare otto scarichi liberi, allora non potete perdervi l’esposizione, curata dal Motoclub GP, delle incredibili moto da competizione e storiche che hanno fatto la storia della Moto Guzzi. In Piazza Leonardo da Vinci, dietro al monumento di colui che le ha create, pensate o condivise, si potranno ammirare nel loro fascino senza tempo e anche sentirle accendere e sprigionare il loro suono libero! Moto Guzzi 350 bialbero, Dondolino, C4V, la incredibile 8 cilindri e tante altre magie uscite dal reparto corse del periodo d’oro.

Sfilata Moda e Motori

Chi c’era al raduno di cinque anni fa si ricorderà della bellissima sfilata Moda e Motori, tra affascinanti abiti d’epoca e altrettanto affascinanti Moto Guzzi: quest’anno la manifestazione si ripeterà in Piazza Roma.

Freccia Rossa

La Freccia Rossa della Bontà è stato un raid compiuto da un gruppo di scout nel 1949 in occasione del 4° World Rover Moot in Norvegia (il primo incontro internazionale dopo il bando dello scoutismo durante la guerra da parte del fascismo). Organizzato grazie a don Carlo Gnocchi e al capo scout don Andrea Ghetti (ex Aquile Randagie, il gruppo scout clandestino durante la guerra) per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema dei piccoli mutilati di guerra, 25 Guzzini + un motocarro Ercole e un Airone ottenuti dalla Moto Guzzi partirono alla volta della Norvegia. All’approssimarsi del 75° dell’epica impresa, sarà dedicata ad essa una mostra alla Sala 2 Polifunzionale del Lido, a cura di Città dei Motori, Club Vecchie Ruote del Lario, gruppo Scout di Busto Arsizio e Fondazione Don Gnocchi .

Mercatino dell’Aquila

Novità assoluta: durante le giornate del raduno sarà presente il mercatino dedicato all’oggettistica e moto dell’aquila.

Storia del Motoraduno Internazionale del Galletto

Il Motoclub Val Chiavenna, organizzatore del raduno dei Galletti, ci darà occasione di ammirare tanti esemplari del simpatico scooter mandellese che si ritroveranno presso lo stand dedicato nel parcheggio di Via Tommaso Grossi, davanti alla fabbrica della Moto Guzzi.

ASI

Sempre davanti alla fabbrica Moto Guzzi sarà presente in forma ufficiale l’Automotoclub Storico Italiano con uno stand dedicato, dove troverete gadget e informazioni per le pratiche d’epoca e ogni altro genere di consulenza.

Squadra V7 Italia

Il Club che riunisce i possessori e gli appassionati del modello Moto Guzzi V7, nella sua versione prodotta dal 2008 sino ad oggi, saranno anch’essi presenti con il loro stand nell’area parcheggio davanti alla fabbrica.

Norge

La mitica moto di Giuseppe ‘Naco’ Guzzi, esemplare unico, che affrontò in solitaria nel 1928 il famoso viaggio a Capo Nord divenendo grande progenitrice delle moto da grand raid, ora scrupolosamente custodita dal Moto Club Carlo Guzzi, sarà esposta anch’essa in Piazza Leonardo da Vinci.

Associazione Bimbi in Moto – Test mini moto elettriche

Come fare a dare ai bambini più piccoli le prime indicazioni su cosa si deve fare e cosa non si può fare in strada usando le motociclette? Ci ha pensato una bella associazione, presente dal 2019 e nata dal talento del trial Emanuel Angius, insieme agli altri due mandellesi Fabio Porchia ed Emiliano Cortenuova, entrambi esperti di motocross. Già dei nostri nell’ultimo raduno del Centenario e nel 2019, l’Associazione Bimbi in Moto sarà presente al parcheggio stazione per far provare ai più piccoli l’ebrezza della guida!

Visita guidata Torre Maggiana

Durante i giorni del raduno, grazie all’Associazione Gruppo Amici di Maggiana, sarà possibile visitare la celebre Torre Maggiana, risalente al XII secolo e dove trovò ristoro il Barbarossa godendosi il relativo museo e la splendida vista sui dintorni.

Tour dei musei

Il primo giorno del raduno, giovedì 7 settembre, il Gruppo Amici di Maggiana condurrà chi non vorrà rinunciare alla motocicletta a un tour tra Mandello, Abbadia, Val d’Esino e Valsassina, gustandosi i relativi paesaggi incantevoli e la visita di 4 musei. Per maggiori info: museotorremaggiana@gmail.com.

Officina Giorgio Ripamonti

La famosa officina dove Carlo Guzzi realizzò il suo primo prototipo sarà uno dei punti di riferimento, a partire dalla prima serata di giovedì sera con l’intrattenimento musicale di artisti locali, e realizzando anche una riproduzione dell’antica fontana che tempo addietro apriva la via Cavour.

Music live

La grande festa del Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi è accompagnata sempre da grande musica dal vivo: venerdì e sabato sera si diffonderanno note colorate ed energiche a profusione: sarà difficile riuscire a stare fermi con tutto quel rock’n’roll in circolazione! Tenere d’occhio il sito ufficiale del Comitato (www.motoradunomandello.com) per restare aggiornati sulla scaletta per le tre serate live.

Custom Road

Una splendida selezione di creazioni su base Moto Guzzi e dei loro artefici, comprese tante parti speciali per le nostre motociclette preferite animeranno la Custom Road, la strada delle meraviglie dove rifarsi gli occhi con la creatività e l’inventiva dei meccanici e preparatori e dove ammirare sopraffine special su base Moto Guzzi create con tanta passione.

La lotteria

Last but not least, la lotteria del Motoraduno metterà in palio, come sempre, premi eccezionali: chi sarà il fortunato vincitore del primo premio, una splendida Moto Guzzi V7 Stone? Ma non solo: il secondo estratto vincerà una mini crociera nel Mediterraneo per cinque giorni (4 notti) gustandosi bellezze naturali come le isole Frioul e città affascinanti come Barcellona e Marsiglia. Il terzo estratto vincerà un giubbotto Moto Guzzi; il quarto un casco sempre brandizzato dalla nostra marca preferita e il quinto un bauletto in cuoio Moto Guzzi!

Accoglienza

Da sempre l’accoglienza è il fiore all’occhiello dell’organizzazione del Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi: alla principale area food di Piazza Garibaldi saranno affiancati diversi altri punti ristoro in grado di saziare la grande fame (e sete!) del popolo Guzzista, che troverete indicati nella mappa allegata al programma definitivo in corso di definizione.

Campeggio

Come durante lo scorso raduno del Centenario, è prevista una apposita area campeggio e servizi presso il campo Sportivo, a due passi dalla Piazza Garibaldi, e presso la sede della Polisportiva Mandello, prenotabili tramite la Polisportiva: info@polisportivamandello.it.

Per rimanere aggiornati seguire i siti ufficiali e i canali Facebook e Instagram: www.motoradunomandello.com, https://www.facebook.com/motoradunomandello, https://www.instagram.com/citta_della_moto_guzzi.