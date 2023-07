Mandello. Motoraduno Guzzi: un calendario in continua evoluzione

Nuove integrazioni alla manifestazione motoristica che animerà Mandello dal 7 al 10 settembre

Moto Guzzi GT ‘Norge’ in piazza del Comune, stand Squadra V7 Italia, ed esposizione motocarri le novità

MANDELLO – E’ un programma che continua ad arricchirsi quello del Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi, pronto a far sentire il suo rombo a Mandello dal 7 al 10 settembre prossimo. Passato poco più di una settimana dal lancio, risultano tre le novità aggiunte al già nutrito calendario. Ecco quali sono:

Squadra V7 Italia

Il Club che riunisce i possessori e gli appassionati del modello Moto Guzzi V7, nella sua versione prodotta dal 2008 sino ad oggi, saranno anch’essi presenti con il loro stand nell’area parcheggio davanti alla fabbrica.

Esposizione Motocarri

Moto Guzzi non è solo due ruote: con una ruota in più sono nati modelli che hanno fatto la storia, per lavoro e per diletto. Una vasta esposizione di motocarri Moto Guzzi sarà ospitata in via Bertola, nel retro dell’oratorio San Lorenzo.

Norge

La mitica moto di Giuseppe ‘Naco’ Guzzi, esemplare unico, che affrontò in solitaria nel 1928 il famoso viaggio a Capo Nord divenendo grande progenitrice delle moto da grand raid, ora scrupolosamente custodita dal Moto Club Carlo Guzzi, sarà esposta anch’essa in Piazza Leonardo da Vinci.

Contatti del Comitato Organizzatore:

www.motoradunomandello.com

https://www.facebook.com/motoradunomandello

https://www.instagram.com/citta_della_moto_guzzi/