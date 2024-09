A Colico ritorna la seconda edizione della “Color Run”

Appuntamento a domenica 15 settembre

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza all’associazione Tinnamoreraidime APS

COLICO – Torna la seconda edizione della “Color Run“, un evento organizzato dalla Pro Loco Colico con il sostegno dell’Amministrazione comunale. Si tratta di una camminata non competitiva di 5 km, aperta a tutti, comprese carrozzine e passeggini. L’appuntamento è per domenica 15 settembre dalle ore 13.

Dalle ore 13, presso il Palalegnone di Colico, si svolgeranno le iscrizioni e il ritiro dei kit. Alle ore 14 inizieranno i laboratori per bambini dai 3 ai 10 anni, seguiti dalla partenza alle ore 15.30. Al termine della camminata, sarà offerta dalla Pro Loco Colico, una merenda per tutti presso il Palalegnone.

Al momento dell’iscrizione, a tutti i partecipanti verrà consegnato un kit che include una sacca, una maglietta, una bustina di polvere colorata e una bottiglia d’acqua. I membri della Pro Loco Colico sottolineano che: “le polveri utilizzate sono certificate e completamente sicure, non recheranno nessun danno all’ambiente o alle persone”.

Anche quest’anno, il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza all’associazione Tinnamoreraidime APS. Questa organizzazione no-profit è stata fondata da genitori che hanno vissuto l’esperienza di avere un neonato prematuro o con problemi di varia natura ricoverato in Terapia Intensiva Neonatale.

E’ possibile fare una donazione libera direttamente all’associazione tramite bonifico: Intestatario: Tinnamoreraidime APS. IBAN: IT97L0832951610000000271655. Causale: Colico Color Run

L’iscrizione all’evento è di 15 euro per gli adulti (dai 12 anni), 10 euro per i bambini dai 7 agli 11 anni, e gratuita per i bambini dai 0 ai 6 anni (senza kit).

Per saperne di più su tutti gli eventi in programma, è possibile consultare questo sito