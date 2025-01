A Dervio ImmaginArti propone laboratori di Yoga e Pilates

I due laboratori si terranno presso lo Spazio Cultura Coop Dervio

Yoga Anukalana e Pilates per migliorare la qualità della vita e rafforzare il legame tra arte e salute

DERVIO – Sono in programma due laboratori, uno di Yoga Anukalana e uno di Pilates, organizzati dall’Associazione Musiculturale ImmaginArti di Dervio. Questi laboratori inaugurano, accanto alle mostre, agli spettacoli poetico-musicali e ai corsi musicali (pianoforte, chitarra, batteria e violino), un nuovo settore dell’associazione denominato “Salute & Benessere”, pensato per migliorare la qualità della vita dei partecipanti.

Anukalana è definito come “Il modo più naturale, fluido e completo di praticare yoga e meditazione”. Il laboratorio, guidato da Francesca Nogara (diplomata in Yoga Anukalana, con attestato in “Lomi Lomi massage” e esperienza presso i Bagni Nuovi di Bormio), è pensato per riscoprire la naturalezza del respiro, la morbidezza delle posture e la fluidità nei movimenti. Sono previsti 10 incontri settimanali di 1 ora e 30 minuti ciascuno (per un totale di 15 ore), che si terranno ogni martedì dalle 18 alle 19:30, a partire da martedì 4 febbraio.

Il laboratorio di Pilates, definito come “Ginnastica rieducativa, preventiva e utilizzata anche nella riabilitazione”, ha l’obiettivo di ristabilire la consapevolezza e la cura del corpo, migliorando tonicità e flessibilità. Sotto la guida dell’istruttrice Ilenia Tundo (laureata in danza contemporanea e istruttrice professionista di Pilates Matwork), il laboratorio utilizza tecniche di allenamento riabilitativo. Sono previsti 10 incontri settimanali di 1 ora ciascuno (per un totale di 10 ore), che si terranno ogni mercoledì dalle 18 alle 19, a partire da mercoledì 5 febbraio.

I membri dell’Associazione ImmaginArti commentano: “Integrare alle attività culturali tecniche di meditazione e conoscenza di sé e del proprio corpo è un modo per evidenziare il profondo legame tra le arti e il benessere psico-fisico. In effetti, anche la medicina ufficiale ha adottato alcune pratiche artistiche nelle proprie terapie, riconoscendo il loro valore terapeutico”.

Inoltre, aggiungono: “Un esempio concreto è l’arteterapia, che sfrutta la pittura, la musica, il teatro, la fotografia, la poesia e la narrazione per affrontare e alleviare problematiche legate al disagio psichico ed emotivo, alle disabilità e alla riabilitazione post-operatoria o dopo trattamenti medici”.

I due laboratori, guidati da istruttrici qualificate, si terranno a Dervio presso lo Spazio Cultura Coop Dervio, sede operativa dell’associazione, situata in via Greppi (sotto la Coop).

Per informazioni e iscrizione è possibile mandare una e-mail a info.immaginarti@gmail.com o telefonare al numero 347/6276272.