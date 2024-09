A Mandello riparte il corso base di autodifesa personale femminile

Tre sessioni di formazione sono in programma per martedì 17, martedì 24 e giovedì 26 settembre

MANDELLO DEL LARIO – Prevenire situazioni di pericolo e apprendere le tecniche di base per difendersi in caso di aggressione. È questa l’iniziativa rivolta alla cittadinanza dall’Amministrazione Comunale di Mandello del Lario, sostenuta dal consigliere Igor Amadori e patrocinata dall’Assessorato alle Pari Opportunità e allo Sport.

L’iniziativa rientra nel ciclo di eventi “Non solo 25 novembre”, promosso dall’Assessore alle Pari Opportunità Doriana Pachera da quattro anni in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’obiettivo dell’amministrazione, attraverso le diverse iniziative proposte, è di focalizzare l’attenzione sul concetto chiave per evitare un’aggressione: la prevenzione.

In collaborazione con il maestro Alberto Ferrari, la palestra di Abbadia Lariana Fighters Dactory e la Polispostiva di Mandello del Lario, il Comune di Mandello organizza tre serate gratuite per imparare le basi dell’auto difesa personale femminile.

Tre sessioni di formazione, della durata di un’ora e mezza ciascuna (dalle ore 20.30 alle ore 22), si terranno martedì 17, martedì 24 e giovedì 26 settembre presso le sale della Palestra Azzurri di Italia della polisportiva Mandello in Via Pra Magno.

Ferrari, cintura nera di IIIº fan di Ju.Jitsy e istruttore di difesa personale con esperienza ventennale, spiega: “Si tratta di semplici fondamenti per aumentare la sicurezza. Anche le donne più gracili possono imparare, con questo breve corso, le basi per divincolarsi da una presa al collo o al braccio e allontanarsi di un metro dal proprio aggressore. E’ importante trovare in sé la forza e la concentrazione per sfruttare la frazione di secondo giusta per liberarsi e scappare”.

Le iscrizioni sono aperte. Il corso è rivolto a tutte le donne, di età minima 16 anni e senza alcun limite di preparazione atletica.

Per iscriversi è necessario chiamare i numeri 0341/708225 o 0341/708220.