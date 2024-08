Colico piange l’alpino Lino Ardenghi, socio fondatore della Sezione

Ricopriva il ruolo di consigliere dal 1973. Ricordano: “Era sempre in prima linea”

I funerali giovedì alle ore 10 presso la Chiesa di Curcio

COLICO – Alpini di Colico in lutto per il socio Lino Ardenghi, che ieri è “andato avanti”. Un pilastro per la Sezione: fu tra coloro che la fondarono nel 1973, anno da cui peraltro Ardenghi ha ricoperto la carica di consigliere, fino alla morte avvenuta ieri, martedì.

Classe 1934, era sempre in prima fila alle Adunate Nazionali, di Raggruppamento e a tutte le manifestazioni Sezionali, tra le quali la commemorazione per il 50° anniversario della fondazione della Sezione, svoltasi nel 2023.

Il Presidente della Sezione, Stefano Foschini, il past-Presidente Luigi Bernardi, il Consiglio Direttivo e tutti i Capigruppo della Sezione “Alto Lario” di Colico lo ricordano con affetto e sono vicini ai familiari in questo difficile momento. Un sentimento di profonda vicinanza lo dedicano in particolare alla moglie, Neva Pedroncelli, Madrina della Sezione ANA di Colico, al figlio Marzio, Alfiere della Sezione e a tutti i familiari.

“Era sempre presente e partecipe a tutte le attività della Sezione e del Gruppo di Colico. Lo ricordo con grande affetto sin dalla mia prima partecipazione nel Direttivo della Sezione come Segretario nel lontano 1989”, dichiara il Presidente Foschini. “Era sempre disponibile a lavorare in prima linea e mi dava, con grande discrezione da buon “vecio”, consigli paterni su come migliorare l’attività della Sezione. Un esempio per tutti gli Alpini, la sua traccia sarà indelebile”.

I funerali si svolgeranno giovedì 22 agosto alle ore 10.00 presso la Chiesa di Curcio in Colico.