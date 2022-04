Rafforzata la struttura dell’edificio, in attesa del nuovo ufficio turistico

La casetta ritornerà a ospitare l’InfoPoint di Mandello da questo venerdì, centro di informazione e assistenza per i turisti durante la stagione estiva

MANDELLO DEL LARIO – Portati a termine questa settimana gli interventi di manutenzione all’InfoPoint di Mandello, che a differenza dello scorso anno non sarà più situato nella sala d’attesa dell’Imbarcadero (vedi articolo), ma ritornerà alla sua collocazione originaria presso il viale dei giardini.

I lavori si sono concentrati sulla struttura della casetta attraverso la sostituzione di alcune vecchie assi di legno per rendere più stabile l’edificio. Sistemata anche la pavimentazione, per scongiurare l’entrata indesiderata di sassolini nella sede dell’InfoPoint.

In attesa del nuovo ufficio turistico che dovrebbe arrivare il prossimo anno, progetto inserito nel complesso piano di riqualificazione dei giardini pubblici, al Comune è sembrato doveroso presentarsi al meglio in vista della ripartenza della stagione turistica, che prenderà il via questo venerdì con l’apertura del servizio di informazioni e assistenza ai turisti, gestito dalla Pro Loco.

Fino al mese di maggio compreso, l’InfoPoint sarà attivo dal venerdì alla domenica, compresi i lunedì festivi di Pasquetta e del 25 aprile. A partire da giugno invece l’ufficio turistico sarà aperto tutti i giorni fino alla fine di settembre.