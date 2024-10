Dervio. Sopralluogo di Navigazione Laghi al cantiere navale

Era presente anche il consigliere regionale Giacomo Zamperini

“Confronto fondamentale per migliorare il progetto”

DERVIO – Il Consigliere Regionale lecchese, Giacomo Zamperini, ha effettuato, insieme al Gestore Governativo di Navigazione Laghi, Pietro Marrapodi ed alcuni Amministratori dei comuni rivieraschi dell’alto lago, un sopralluogo al Cantiere Navale di Dervio, in Gestione a Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como.

“Da tempo – commenta Zamperini – ho fortemente sostenuto la necessità di effettuare questo sopralluogo. Un momento fondamentale per potersi confrontare con il territorio e definire come migliorare il progetto, anche a fronte di alcune criticità sollevate da residenti ed attività economiche della zona, legate soprattutto all’inquinamento acustico ed alla salvaguardia di questo magnifico tratto di lago dal punto di vista paesaggistico, turistico ed ambientale. Abbiamo ricevuto notizie confortanti in merito ai progetti in cantiere.”

Il progetto di riqualificazione del Cantiere navale di Dervio prevede nuove dotazioni di strutture e servizi, in previsione dell’incremento degli operatori del sito. In 5 anni, il totale dell’organico di Navigazione Laghi arriverà a circa 900 persone, con circa 350/400 assunzioni. Nello specifico, presso il Cantiere di Dervio saranno stanziali circa 20 persone in forza lavoro.

Inoltre, il nuovo Cantiere di Dervio sarà dotato di un nuovo ufficio, un nuovo spogliatoio sia per i dipendenti che per le squadre esterne, di una foresteria per l’alloggio degli equipaggi e di un nuovo locale mensa.

Prevista anche la realizzazione di una stazione di rifornimento di gasolio per le motonavi, una nuova gru a cavalletto, adeguamenti impiantistici come ad esempio quello legato all’inquinamento acustico, fortemente richiesto da residenti ed attività commerciali limitrofe.

Il progetto di riqualificazione ha un tempo stimato di completamento dei lavori di circa 600 giorni per un costo complessivo di oltre 6 milioni di euro. Anche la flotta in dotazione a Navigazione del Lago di Como verrà incrementata, passando dalle attuali 33 imbarcazioni a 37.

“Dervio ha tutte le carte in regola per diventare un punto nevralgico e strategico per il trasporto su acqua – conclude Zamperini -. Ringrazio sinceramente per la sua grande disponibilità e lo sforzo nell’ascolto che sta facendo il Gestore Governativo di Navigazione Laghi, Pietro Marrapodi, insieme a tutti i rappresentanti politici, Sindaci ed Amministratori dei comuni rivieraschi. Assieme stiamo provando a spiegare le vele nella direzione che da decenni il vento del cambiamento ci indica per il nostro ramo del Lario, così che il servizio di navigazione sul ramo lecchese possa essere sempre più efficiente e pronto alle sfide future, soprattutto quella dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026”.