Esino Lario. I cavalli della Grigna e l’arte di allevare

Al cospetto del Grignone i cavalli liberi allevati da Dante Bertarini

Un lavoro antico e affascinante, che ha saputo stare al passo dei tempi

ESINO LARIO – All’Alpe Cainallo in estate è possibile incontrare i bellissimi cavalli allevati da Dante Bertarini, classe 1963, di Esino Lario. Circa un centinaio gli esemplari, lasciati liberi di pascolare al cospetto del Grignone. Uno spettacolo d’altri tempi, anche se come ci racconta Dante il suo lavoro, pur mantenendo un forte radicamento alla tradizione, ha saputo rinnovarsi e andare incontro alla modernità.

Dante ha ereditato il mestiere di famiglia: “Abbiamo sempre avuto a che fare con i cavalli, prima mio nonno Emanuele e poi mio padre Orazio – spiega – oggi mi aiutano mia moglie Mara e mia figlia Tecla. Prima della diffusione dei mezzi a motore, i cavalli erano fondamentali per i trasporti, poi sono diventati superflui. Dopo una breve parentesi con i bovini ho deciso però di tornare alle origini ad allevare cavalli”. I suoi animali sono destinati agli appassionai e ai centri ippici: “Li accudiamo dalla nascita, aspettando il tempo giusto per poterli sellare, domare e quindi vendere, solitamente intorno ai 2-3 anni”. Tanti i puledri nati anche quest’anno, se passate da queste parti li vedrete vicini alle loro mamme. Qualcuno dei più coraggiosi potrebbe anche avvicinarsi per conoscervi.

La doma avviene in maniera piuttosto semplice (nulla a che a fare, per intenderci, con le scene esagitate dei film da Far West): “Dopo aver sellato il cavallo gli monto sopra – spiega Bertarini – all’inizio il cavallo non capisce bene cosa stia accadendo ma essendo un animale molto intelligente e non aggressivo si fida. Solitamente basta un’ora di doma al giorno per un mese: il cavallo, una volta che è domato, lo resta per sempre”.

La mandria di Bertarini pascola al Cainallo ma non solo: quando l’erba finisce, ci si sposta verso altri prati della Valsassina ma anche della vicina Val Taleggio. La spettacolare transumanza viene guidata proprio da Dante, in testa con lo stallone, e pochi altri membri della famiglia. Un lavoro antico e affascinante, che ha saputo stare al passo dei tempi.