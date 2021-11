Riceviamo e pubblichiamo:

LECCO – “Sono la moglie del settantenne caduto sul sentiero del viandante – (vedi qui l’articolo) – e volevo esprimere i miei più sentiti ringraziamenti per la professionalità e la gentile partecipazione degli operatori del soccorso alpino!

Tutto si è svolto velocemente e in modo tranquillizzante e competente . Grazie grazie grazie !!!

Ps : scrivo a voi perché non saprei come far giungere i miei complimenti agli “ angeli volanti “ !!