I comuni della sponda orientale del lago alla TTG Travel Experience

I Comuni si sono riuniti per valorizzare le bellezze e le opportunità turistiche

Pro Loco Colico: “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti”

COLICO – Per il quarto anno consecutivo, i Comuni di Colico, Dorio, Dervio, Bellano, Perledo, Varenna, Lierna, Mandello del Lario e Abbadia Lariana, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Colico, si sono uniti per valorizzare le bellezze e le opportunità turistiche della loro regione.

Questo impegno culmina nella partecipazione alla TTG, una delle fiere B2B più importanti a livello internazionale dedicata al turismo, che ospita oltre 50 paesi e più di 1000 aziende espositrici. La TTG rappresenta un’importante vetrina per i comuni coinvolti, offrendo l’opportunità di farsi conoscere da buyer e professionisti del settore, promuovendo così il potenziale turistico del territorio e attirando l’attenzione su esperienze uniche e attrazioni locali.

L’edizione 2024 della fiera di Rimini, svoltasi dal 9 all’11 ottobre, ha rappresentato un’importante opportunità per rafforzare i legami con gli operatori del settore e scoprire nuove possibilità di collaborazione e sviluppo. Sono stati registrati circa cento contatti provenienti da tredici Paesi, tra cui Argentina, Austria, Brasile, Bulgaria, Cina, Emirati Arabi Uniti, Francia, Italia, Lettonia, Polonia, Portogallo e USA.

La Pro Loco Colico, capofila del progetto, dichiara: “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti. La partecipazione al TTG Travel Experience è un’occasione per far conoscere a livello internazionale le nostre realtà territoriali. Il nostro lavoro al TTG consiste nel fare da ponte tra gli operatori del settore e le piccole attività locali con l’obiettivo di creare connessioni, raccogliendo i contatti degli operatori e mettendoli a disposizione delle imprese locali, garantendo a quest’ultime visibilità e nuove opportunità”.

Infine, lo stand Lago di Como – Lake Como Experience parteciperà nuovamente al Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze, che si terrà a Lugano dal 1 al 3 novembre. Questa presenza sottolinea l’impegno dei comuni coinvolti nella promozione di una destinazione turistica di grande fascino, particolarmente apprezzata dal mercato svizzero e non solo.