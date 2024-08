Lario Reti Holding. Terminati i lavori alla rete idrica di via del Torchio a Lierna

I lavori sono stati necessari anche per ridurre le perdite esistenti

Intervento da 180 mila euro è stato finanziato dal PNRR

LIERNA – Sono terminati i lavori di rinnovo della rete acquedottistica, iniziati dal pozzo in località Grumo e proseguiti lungo via al Torchio, necessari ad ottimizzare la distribuzione di acqua e ridurre le perdite esistenti, così come la possibilità che se ne presentassero di nuove in futuro.

Queste opere si inseriscono in un piano molto più ampio di revisione dell’acquedotto comunale, che era iniziato nel 2021 con la costruzione del nuovo serbatoio di Gesso, e che ha visto poi gli interventi di ottimizzazione sia della rete idrica di via della Libertà che quelli attualmente in corso sui tre serbatoi Maccallè, Cremeno e Bogno.

Il progetto in via del Torchio, realizzato da Lario Reti Holding e del valore complessivo di 180 mila euro, è stato interamente finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU/PNRR.

Gli interventi hanno previsto la sostituzione e lo spostamento della rete di adduzione dal pozzo “Grumo” al serbatoio “Maccallè”, e la sostituzione della rete di distribuzione in via al Torchio, ormai obsoleta e soggetta a perdite.

In particolare, sono state installate tubazioni in polipropilene (PEAD), un materiale che riduce l’usura e le perdite, e alcune saracinesche di sezionamento per gestire meglio la pressione della rete idrica, garantendo un funzionamento ottimale e una maggiore protezione della rete. Inoltre, sono stati rinnovati gli allacciamenti alle abitazioni con l’installazione di nuovi contatori, posizionati ai confini delle proprietà private.

Tutti i lavori sono stati eseguiti nel rispetto dell’ambiente, con attenzione alla morfologia del territorio. Le sistemazioni sono state realizzate in armonia con il paesaggio esistente e, al termine delle operazioni, tutti i manufatti sono stati interrati, esclusi gli idranti.