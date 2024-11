Lavori sulla Lariana, chiusure notturne a Onno fino al 6 dicembre

L’ordinanza per proseguire con la posa dei sottoservizi

OLIVETO LARIO – La Sp583 Lariana (Lecco-Bellagio) chiuderà al transito dal Piazzale degli Alpini a Onno all’incrocio con la Sp46 per Valbrona da venerdì 15 novembre a venerdì 6 dicembre dalle 20.30 alle 5 fino al 22 novembre e dalle 22 alle 5 dal 25 novembre al 6 dicembre.

La chiusura si rende necessaria per consentire la posa di nuove reti di sottoservizi. “I saggi esplorativi in centro carreggiata, effettuati propedeuticamente all’apertura degli scavi, hanno dato buon esito per l’andamento favorevole delle lavorazioni” si legge nell’ordinanza. Tale circostanza consente di ridurre l’intervallo temporale serale/notturno di chiusura al transito.

QUI L’ORDINANZA