‘Lions Day’ a Colico: una camminata nel nome della solidarietà

Cinque chilometri per conoscere i Lions e sostenerne le iniziative

Domenica 14 aprile la manifestazione aperta a tutti in collaborazione con i Lions Club valtellinesi e ARMR

COLICO – Una giornata mondiale dedicata alla solidarietà a nome dei Lions si svolgerà a Colico con il ‘Lions day – Solidarietà senza confini’. Una camminata non competitiva, domenica 14 aprile, di facile percorrenza essendo solo 5 chilometri, che rappresenta l’occasione per conoscere le iniziative dei Lions e sostenere l’impegno filantropico dell’associazione che anche a Colico recentemente ha donato un nuovo mezzo per il trasporto delle persone con necessità sanitarie all’Auser.

La manifestazione prenderà il via alle 10.30 dal Palalegnone ed è aperta a tutti, inoltre i partecipanti riceveranno un omaggio in ricordo dell’iniziativa. Per informazioni è possibile scrivere a camminatalionsdaycolico@gmail.com.

La camminata è promossa con la collaborazione dei club Lions di Bormio, Chiavenna, Livigno, Morbegno, Sondrio Host, Sondrio Masegra e Tellino. All’iniziativa collabora anche ARMR, la Fondazione internazionale ‘Aiuti per la ricerca sulle malattie rare’ che sostiene la ricerca e le terapie a sostegno di persone colpite da patologie rare.

La presidente del Lions Club Colico Federica Levi sottolinea il valore dell’iniziativa: “La nostra associazione, che è la più grande a livello mondiale, si dedica a sostenere azioni filantropiche ma spesso manca un po’ la percezione di quello che facciamo come Lions. La giornata di domenica è l’occasione per capire cosa sono i ‘service’ e perché tante persone dedicano il loro impegno all’interno dei Lions. La partecipazione degli altri club del territorio è l’occasione per conoscere una realtà importante che è diffusa ovunque e spero che tanti cittadini vogliamo condividere con noi questo momento di crescita e solidarietà”.