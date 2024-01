Nuovo mezzo per Auser Colico, su contributo dei Lions Club

I Lions di Colico e della Valtellina uniti in un gesto solidale

La consegna domenica 14 gennaio all’Auditorium Ghisla di Colico

COLICO – Il Club di Colico del Lions, unitamente ai club di Bormio, Chiavenna, Livigno, Morbegno, Sondrio Host, Sondrio Masegra e Tellino ha raccolto i fondi per l’acquisto di un veicolo che domenica 14 gennaio sarà donato all’Auser di Colico che svolge un servizio importantissimo per la comunità.

I Lions mettono al primo posto della loro attività la solidarietà e il sostegno alle iniziative rivolte ai più fragili e proprio in quest’ottica è stato attivato un service per acquistare un nuovo veicolo da donare alla associazione Auser di Colico che ha quale mission principale il trasporto di anziani e persone in stato di necessità verso i luoghi di cura.

“Siamo orgogliosi di questo service – spiega la presidente del club Colico Federica Levi – perché oltre a essere centrato sul territorio dell’Alto Lario è rivolto a sostenere un’associazione come Auser che svolge un servizio di altissimo valore sociale. In quest’epoca più che mai un servizio che aiuta persone anziane o impossibilitate a muoversi a raggiungere i luoghi di cura o far ritorno a casa è importantissimo. Con questo veicolo vogliamo dare un sostegno concreto e tangibile alla comunità e dire un enorme grazie ai volontari di Auser per il loro tempo dedicato a chi ha bisogno”.

Piena la soddisfazione di Emilio Curti, presidente Auser di Colico, che sottolinea: “Abbiamo apprezzato tantissimo l’impegno dei Lions che per noi rappresenta un aiuto di alto valore. I mezzi sono alla base del nostro servizio unitamente al lavoro dei volontari. Un sincero ringraziamento ai Lions”.

Il presidente provinciale di Auser Claudio Dossi da parte sua afferma: “Grazie al contributo di associazioni come Lions e di alcuni imprenditori noi riusciamo a garantire un servizio importante soprattutto per gli anziani. Grazie di cuore per questo impegno che è lodevole, i Lions ci danno un contributo fondamentale per poter aiutare“.

L’appuntamento è fissato per il 14 gennaio alle ore 16.30 all’auditorium Ghisla di Colico. Sarà organizzato anche uno spettacolo teatrale de ‘La compagnia degli imprevisti’ che metterà in scena ‘Sotto banco’ di Domenico Starnone.