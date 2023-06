Mandello. Comincia la ‘caccia’ ai benemeriti del 2023

Il sindaco chiede ai cittadini di segnalare possibili candidati per il riconoscimento

Una volta individuati, le proposte dovranno essere inoltrate al Comune entro il prossimo 31 agosto

MANDELLO – Può iniziare a scattare la ricerca per eleggere i benemeriti di Mandello per l’anno 2023. Arriva dal sindaco Riccardo Fasoli, l’invito ai cittadini di segnalare persone in vita residenti o persone decedute che siano state residenti, enti e/o associazioni operanti con sede nel territorio mandellese che abbiano dato lustro a Mandello o giovato in qualche modo al paese.

E possono averlo fatto attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni, con opere concrete nel campo delle scienze, della cultura, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività della Pubblica Amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica.

Ciascun cittadino, ente o associazione può proporre candidati, sia per conoscenza diretta che perché ritiene i soggetti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante la civica benemerenza. Nel 2022 a ricevere il riconoscimento furono Mauro Panzeri, i Medici di famiglia associati e Angelo Luigi Venini.

La segnalazione può essere consegnata a mano all’ufficio Protocollo del Comune di

Mandello del Lario Piazza L. Da Vinci n.6, o inviata all’indirizzo di posta: info@mandellolario.it o PEC comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it, corredata dal profilo del soggetto proposto e dalla motivazione entro il 31 agosto

2023.

La valutazione delle proposte è effettuata da apposita Commissione e l’attribuzione

sarà deliberata dal Consiglio Comunale entro la fine dell’anno in corso. Il conferimento

del riconoscimento avverrà in apposito Consiglio Comunale che verrà debitamente

pubblicizzato.

L’ufficio competente per il procedimento amministrativo è individuato nell’Ufficio

Segreteria, al quale ci si può rivolgere per avere informazioni (tel. 0341/708223 –

708220 – 708225).